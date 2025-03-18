加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全社會防衛韌性實地演練27日台南登場 融入地震海嘯災難場景
首頁 / 地方
高雄捷運
新聞專題
高雄捷運1/152
首頁 / 地方

高捷岡山車站跨站天橋銜接台鐵平台 開放通行

2025/3/18 15:51（3/18 15:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
繼高雄捷運岡山車站跨站天橋開放通行後，銜接台鐵月台工程也於近期完工，日前開放給乘客通行，讓台鐵、高捷轉乘更方便。（高雄市捷運局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月18日
繼高雄捷運岡山車站跨站天橋開放通行後，銜接台鐵月台工程也於近期完工，日前開放給乘客通行，讓台鐵、高捷轉乘更方便。（高雄市捷運局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）繼高雄捷運岡山車站跨站天橋開放通行後，銜接台鐵月台工程近期完工，日前正式開放乘客通行，讓承客能直接從跨站天橋進入台鐵站內，可串聯前後站無縫轉乘。

高捷岡山車站跨站天橋開放通行後，民眾反映希望天橋除提供岡山火車站前後站通行便利性，更期待後續銜接平台能儘速施作完成，開放直接從跨站天橋進入台鐵站內。

google news透過 Google News追蹤中央社

高雄市捷運工程局今天新聞稿表示，捷運施工團隊聯手台鐵公司加強合作，在不影響台鐵營運下加強趕工施作，順利在近期完工。捷運局邀台鐵公司等單位現場勘查點交相關設施後，台鐵公司日前正式開放銜接平台給乘客通行。

捷運局說明，銜接平台涉及台鐵公司所需空間規劃及售票驗票設施安裝等介面工作，施工上需較跨站天橋更長時程。經與台鐵公司溝通空間配置及趕施工進度縮短施工期程，今後開放乘客直接從跨站天橋進入台鐵站內，串聯前後站無縫轉乘，增加搭乘便利性，提高大眾運輸使用率。（編輯：孫承武）1140318

高雄捷運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
高雄捷運紅衣男闖軌道後消失 高捷包抄找人、列車恢復營運
197
更多編輯台推薦新聞：