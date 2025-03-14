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高雄捷運紅衣男闖軌道後消失 高捷包抄找人、列車恢復營運

2025/3/14 14:42（3/14 15:05 更新）
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高雄捷運紅線岡山車站。（高雄市捷運局提供）
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（中央社記者林巧璉高雄14日電）高雄捷運今天下午1時許發生人員入侵軌道事件，高捷駕駛在R24岡山高醫站發現，疑有1名身穿紅衣的男子在軌道上行走，高捷斷電、包抄找人。紅線R3至R22站一度採取局部運轉，高捷官網更新公告，人員入侵事件已於下午2時30分狀況解除，列車恢復正常營運。

高捷稍早表示，列車在R23橋頭火車站到R24岡山高醫站站間，上行疑似有人員入侵軌道（非落軌），目前此區域斷電派員包抄尋找這名人員。高捷紅線變更營運模式為R3至R22採取局部運轉，R22至RK1站啟動公車接駁作業。

高雄捷運公司透過文字訊息說明，高捷駕駛行駛列車到離R24站約400多公尺左右，發現前方有1名身穿紅色衣服的男性在軌道上行走；司機緊急停車後，這名男性沿著列車旁邊往南行走，司機員回報後緊急折返到南側駕駛室，已不見這名男性蹤影，現場仍尋找中。（編輯：郭諭儒）1140314

#高捷
#高雄捷運
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