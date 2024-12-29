加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

男開車闖紅燈碰撞高雄輕軌 最重罰逾萬元並送辦

2024/12/29 22:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄29日電）高雄輕軌昨天才遭違規車輛擦撞，今天晚間又與開車闖紅燈的陳姓男子發生碰撞，幸無人傷；警方表示，依法最高可處陳男1萬800元罰鍰，並依過失妨害舟車行駛安全罪嫌送辦。

高雄市警察局鼓山分局今天晚間8時許獲報，鼓山區翠華路與厚生路口有交通事故，經查為52歲陳男開車沿厚生路由西向東直行時闖紅燈，與由北向南運行輕軌列車發生碰撞，現場無人受傷，駕駛經檢測沒有酒駕，輕軌在事發後7分鐘內恢復正常通行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方指出，陳男開車闖紅燈已違反道路交通管理處罰條例第53－1條第1項，即「行經有燈光管制之大眾捷運系統車輛共用通行交岔路口闖紅燈」，最高可處新台幣1萬800元罰鍰；另外，因輕軌屬大眾捷運系統範疇，發生交通事故影響通行順暢甚鉅，後續將依刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪嫌，將陳男函送高雄地檢署偵辦。

警方呼籲，駕駛人行經輕軌路段，應注意標誌及號誌規定並依指示行駛，以確保自身與其他用路人安全。（編輯：陳仁華）1131229

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：