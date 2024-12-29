男開車闖紅燈碰撞高雄輕軌 最重罰逾萬元並送辦

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（中央社記者張已亷高雄29日電）高雄輕軌昨天才遭違規車輛擦撞，今天晚間又與開車闖紅燈的陳姓男子發生碰撞，幸無人傷；警方表示，依法最高可處陳男1萬800元罰鍰，並依過失妨害舟車行駛安全罪嫌送辦。

高雄市警察局鼓山分局今天晚間8時許獲報，鼓山區翠華路與厚生路口有交通事故，經查為52歲陳男開車沿厚生路由西向東直行時闖紅燈，與由北向南運行輕軌列車發生碰撞，現場無人受傷，駕駛經檢測沒有酒駕，輕軌在事發後7分鐘內恢復正常通行。

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警方指出，陳男開車闖紅燈已違反道路交通管理處罰條例第53－1條第1項，即「行經有燈光管制之大眾捷運系統車輛共用通行交岔路口闖紅燈」，最高可處新台幣1萬800元罰鍰；另外，因輕軌屬大眾捷運系統範疇，發生交通事故影響通行順暢甚鉅，後續將依刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪嫌，將陳男函送高雄地檢署偵辦。

警方呼籲，駕駛人行經輕軌路段，應注意標誌及號誌規定並依指示行駛，以確保自身與其他用路人安全。（編輯：陳仁華）1131229