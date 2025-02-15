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高雄捷運列車氣壓不足拖回檢修 2小時多恢復營運

2025/2/15 17:17（2/15 17:21 更新）
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高雄捷運公司指出，15日上午在O11鳳山西站上行月台有列車故障，目前正在進行故障排除；列車清車不載客，O11鳳西至OT1大寮採下行月台單線雙向，班距10分鐘，其餘路段正常營運。圖為候車月台擠滿大量旅客。（高雄捷運公司提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月15日
高雄捷運公司指出，15日上午在O11鳳山西站上行月台有列車故障，目前正在進行故障排除；列車清車不載客，O11鳳西至OT1大寮採下行月台單線雙向，班距10分鐘，其餘路段正常營運。圖為候車月台擠滿大量旅客。（高雄捷運公司提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月15日
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（中央社記者林巧璉高雄15日電）高捷鳳山西站今天上午10時多上行月台有列車故障，清車不載客，故障列車約下午1時38分拖離月台後恢復營運。高捷說明，當時列車氣壓不足，安全機制作動會強制鎖定煞車。

高雄捷運公司新聞稿指出，O11鳳山西站上行月台上午10時56分列車有故障訊息，判斷不宜載客，工作人員11時5分清車並變更運轉模式，O1至O11站採區間運轉，O11至OT1站採下行月台單線雙向，班距約10分鐘。約下午1時38分故障列車拖離月台後恢復營運。

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針對故障原因，高捷說明，因列車氣壓不足，安全機制作動會強制鎖定煞車，不讓列車移動，旅客安全無虞，清車後改搭其他列車，後續維修人員進行車下檢修，確認無其他疑慮後，再解除強制煞車，以6車連結方式拖回機廠檢修。

高捷指出，事件造成旅客不便深感抱歉，故障列車將於回廠後徹底檢修，以確認故障原因。（編輯：郭諭儒）1140215

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