高市日光海島生活節將登場 蜜柑站長拍片宣傳

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄市「日光海島生活節」22日、23日在中央公園舉行，盼打造高雄獨特的國際交流盛會。最新主題宣傳片找來高雄捷運蜜柑站長本貓拍攝，在社群曝光引發熱議。

日光海島生活節最新主題宣傳片近日在社群曝光，找來高雄捷運「蜜柑站長」本貓拍攝，可愛模樣掀起粉絲討論。市府行政暨國際處今天也預告吉祥物「大蜜柑站長」將在22日至23日現身中央公園與民眾互動。

行政暨國際處長張硯卿表示，「日光海島生活節」由市府與美日菲泰等國駐高雄單位合作，以多元共融為核心理念，融合音樂、文化、藝術與運動，打造高雄獨特的國際交流盛會。

日光海島生活節將邀台灣歌手阿爆、王若琳、菲裔爵士歌手Roxanne Barcelo、泰國歌手James Alyn、美國爵士樂團Andy Jaffe Septet等登台演出。大蜜柑站長則分別在互動舞台、不插電舞台，連2天現身互動問答。

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行政暨國際處新聞稿說明，日光海島生活節集結台、美、日、菲、泰等演出陣容，及超過160個品牌的多國市集，並結合跨界戶外講座與東南亞行動書車，探索移工與新住民故事。

此外，還有互動攝影展、全家便利商店推出移工友善快閃店，及可事先免費報名的藤球運動體驗。日本熊本縣、八王子市、佐渡市及青森縣、陸奧市等國際城市也將一同展攤。（編輯：李淑華）1140220