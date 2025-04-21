鼓山日式飯糰店租賃糾紛 業者：現址應不會續租

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄鼓山一家日式飯糰店因租賃糾紛引發關注。高捷獲悉後邀請店家進駐設點，今天與店家代表會勘。店家代表鄭姓女子說，目前的地方因有點危險，擔心客人受傷害，應不會續租。

高雄捷運公司獲悉後邀請飯糰店進駐站點，今天上午也派員帶飯糰店代表鄭姓女子前往討論會勘，預計會勘高捷左營站、高雄車站、美麗島站現場參觀，並討論哪個位置適合飯糰店設櫃。

飯糰店家部分，因租賃糾紛事件曝光後引發熱議。許多民眾今天上午紛紛前往支持，不到中午就已全部賣光，樋口先生也親自舉牌鞠躬，感謝民眾熱心。

鄭姓女子接受媒體聯訪表示，非常感謝高捷大力協助安排很棒的地點，服務更多的客人，但詳細設置的點會再依人力、食安等因素考量，高捷人流動線很好，高雄一直是一個很美麗又善良的地方，謝謝社會大眾的關心。

針對與房東租賃糾紛，鄭女說，目前的地方因有點危險，也擔心客人受傷害，應該不會續租，目前就是希望盡量不要遇到房東，一切交給法律處理。「應該是一定會離開」，跟房東還有一些法律程序要走。樋口先生對新址比較希望的還是符合客戶喜好，希望能讓大家便利地享受到手工飯糰。

鄭女提到，樋口先生這兩天仍專注在優先完成客戶需求，而不希望讓客戶候餐太久、或排隊到人行道上。喜歡樋口飯糰的民眾，這幾天還是可以接受現場購買，但電話預約可能就比較沒辦法接訂單，很不好意思。

高捷公共事務處經理張珏瑋則說，商店街本來就需要賣早餐或飯糰的店家進駐，讓往來捷運的上班族或學生能現場購買完就帶走，也有邀請飯糰店老闆來捷運參觀。之後大概會是以攤車或街邊店方式進駐，屆時也會提供類似優惠價格方案供飯糰店承租。不論最後店家決定如何，一切都尊重店家意願，高捷想對樋口先生表達台日友好、支持之意。

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這家日式飯糰店由60歲樋口先生與台灣籍妻子經營，2人原本在日本新潟生活30多年，因希望將日本優質物產介紹給台灣朋友，才返台定居開店，以日籍老闆獨特親切叫賣手板聞名。

租賃糾紛發生後，引發外界關注，昨天陸續有不少民眾湧入店裡消費，表達對店家的支持。（編輯：李淑華）1140421