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高雄輕軌運量續增 捷運局將增購列車縮短尖峰班距

2025/5/1 12:29（5/1 12:56 更新）
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高雄輕軌成圓後運量持續成長，高雄市政府捷運工程局統計，114年第1季輕軌總運量達368萬人次，為提升運能，捷運局將增購列車。（高雄市政府捷運工程局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年5月1日
高雄輕軌成圓後運量持續成長，高雄市政府捷運工程局統計，114年第1季輕軌總運量達368萬人次，為提升運能，捷運局將增購列車。（高雄市政府捷運工程局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年5月1日
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（中央社記者林巧璉高雄1日電）高雄輕軌成圓後運量持續成長，高雄市捷運工程局統計，114年第1季輕軌總運量達368萬人次，平日日均量達3萬4696人次，假日達4萬3132人次；為提升運能，捷運局將增購列車。

捷運局發布新聞稿指出，去年元旦輕軌環狀路網成形後，串聯駁二藝術特區、夢時代、美術館等觀光熱點，以及通學、通勤與醫療院區場域，並與捷運、公車、台鐵等大眾運輸系統緊密整合，轉乘更為便捷。

根據捷運局統計，校園通學使用顯著增加，民國114年3月8處鄰近學校的站點，學生通學總量達23萬6021人次，較去年同期增加34%，主要分布於高雄高工、樹德家商等8個站點。

此外，今年3月份輕軌8處人氣觀光站點，達30萬8652人次，較去年同期增加13%；捷運局表示，數據也充分反映，高雄市的城市行銷帶動輕軌假日與旅遊運輸需求。

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為提升搭乘品質與尖峰時段運能，捷運局啟動增購列車計畫，未來將縮短尖峰班距，並添購必要備品，確保列車營運與維修穩定性；捷運局建議，搭乘旅客下載「V高雄」APP，即時查詢班次、票價與路線資訊等。

捷運局表示，高雄輕軌推動多元行銷與搭乘鼓勵活動，包含推出多款輕軌彩繪列車，結合人氣IP與大型活動合作，如2025年冬日遊樂園吉伊卡哇聯名彩繪列車、Netflix「魷魚遊戲2」主題列車，以及大港開唱主題車廂等，創造高辨識度與話題性，提升民眾搭乘體驗及參與感。（編輯：陳仁華）1140501

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