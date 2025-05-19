台科大推半導體產業體驗營 劇本殺模擬職場實境

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（中央社記者許秩維台北19日電）台科大與半導體通路商文曄科技舉辦「半導體產業一日體驗營」，藉由技術說明與實體展示，加深學生對半導體產業鏈的理解，並透過劇本殺角色扮演，模擬職場實境，瞭解不同職務。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大與全球指標性半導體通路商文曄科技共同舉辦「半導體產業一日體驗營」，活動聚焦供應鏈實務、IC晶片應用與企業職能運作，透過參訪、角色扮演及實務分享，引導學生了解高科技產業發展脈動，思考職涯方向與未來就業選擇。

體驗營由文曄科技各前線部門主管團隊帶領，除了參訪企業展示空間，也深入介紹IC晶片於通訊、電腦、物聯網、汽車電子等多元領域的應用實例，透過真實場域的技術說明與實體展示，加深學生對半導體產業鏈各環節的理解，活動吸引全台11所公私立大學的39名學生參加。

體驗營特別設計Roleplay（劇本殺）單元，幫助學生了解產業運作背後的職能結構，由學生分組模擬市場產品經理（PM）、應用工程師（FAE）、業務人員（Sales）等職務，在特定專案情境中扮演角色，模擬產品導入、市場溝通到技術支援、銷售策略的真實流程。

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活動還邀請文曄科技主管分享職涯經驗，說明科技業常見職位的核心能力與成長路徑，從技術研發到業務推展，從產品管理到客戶服務，讓學生了解科技企業內部多樣的職涯選擇，不再侷限於傳統的工程師角色。

台科大主任秘書郭俞麟表示，半導體產業一日體驗營邁入第2屆，持續獲得師生高度肯定，顯見產業參與能有效提升學術與實務連結；台科大與文曄科技也合作開設「半導體AI實務應用」學分班課程，結合實習與人才培育計畫，建立長期穩定的產學合作機制。（編輯：管中維）1140519