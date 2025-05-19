加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
林昶佐將任駐芬蘭代表 林佳龍：具人權外交國際經驗
首頁 / 生活

台科大推半導體產業體驗營 劇本殺模擬職場實境

2025/5/19 10:18（5/19 10:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣科技大學與半導體通路商文曄科技舉辦「半導體產業一日體驗營」，透過企業參訪、實體展示、劇本殺等活動，加深學生對半導體產業鏈的理解。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 114年5月19日
台灣科技大學與半導體通路商文曄科技舉辦「半導體產業一日體驗營」，透過企業參訪、實體展示、劇本殺等活動，加深學生對半導體產業鏈的理解。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 114年5月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北19日電）台科大與半導體通路商文曄科技舉辦「半導體產業一日體驗營」，藉由技術說明與實體展示，加深學生對半導體產業鏈的理解，並透過劇本殺角色扮演，模擬職場實境，瞭解不同職務。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大與全球指標性半導體通路商文曄科技共同舉辦「半導體產業一日體驗營」，活動聚焦供應鏈實務、IC晶片應用與企業職能運作，透過參訪、角色扮演及實務分享，引導學生了解高科技產業發展脈動，思考職涯方向與未來就業選擇。

體驗營由文曄科技各前線部門主管團隊帶領，除了參訪企業展示空間，也深入介紹IC晶片於通訊、電腦、物聯網、汽車電子等多元領域的應用實例，透過真實場域的技術說明與實體展示，加深學生對半導體產業鏈各環節的理解，活動吸引全台11所公私立大學的39名學生參加。

體驗營特別設計Roleplay（劇本殺）單元，幫助學生了解產業運作背後的職能結構，由學生分組模擬市場產品經理（PM）、應用工程師（FAE）、業務人員（Sales）等職務，在特定專案情境中扮演角色，模擬產品導入、市場溝通到技術支援、銷售策略的真實流程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

活動還邀請文曄科技主管分享職涯經驗，說明科技業常見職位的核心能力與成長路徑，從技術研發到業務推展，從產品管理到客戶服務，讓學生了解科技企業內部多樣的職涯選擇，不再侷限於傳統的工程師角色。

台科大主任秘書郭俞麟表示，半導體產業一日體驗營邁入第2屆，持續獲得師生高度肯定，顯見產業參與能有效提升學術與實務連結；台科大與文曄科技也合作開設「半導體AI實務應用」學分班課程，結合實習與人才培育計畫，建立長期穩定的產學合作機制。（編輯：管中維）1140519

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：