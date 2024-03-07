媒體識讀1 / 歐洲科技民主論壇 李淳分享台灣經驗：陰謀論最麻煩

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如何辨別資訊真偽、可信度，同時評量報導立場與脈絡，已成為當代閱聽人及媒體最重大挑戰。中央社「媒體識讀」新聞分類，集結事實查核與媒體素養相關新聞，期待以媒體角色為提供正確資訊盡一分心力。

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（中央社記者田習如布魯塞爾6日專電）歐洲理工大學聯盟舉行論壇探討網路新科技對民主選舉影響，駐歐盟代表李淳應邀談台灣經驗，他以台積電投資美國為例，表示網路陰謀論比假新聞更難因應，並分享政府「3X2原則」反制法，透過文字、圖表和照片即時快速回應。

歐洲今年有多場大選，歐洲理工大學聯盟（EuroTech Universities Alliance）6日在荷蘭駐歐盟大使館舉辦年度論壇，特別以「位元與選票」（Bytes and Ballots）為主題，探討人工智慧等網路科技對民主政治的影響。

駐歐盟兼駐比利時代表李淳引用「久病成良醫」諺語，指台灣身為全球遭網路資訊攻擊最頻繁的國家，有豐富經驗可與歐洲分享。他舉台灣的因應之道，包括政府人員要建立對網路訊息「零信賴」的心態，進一步查證，還有公民團體與政府合作查核事實，以及從中學開始進行媒體識讀教育等。

李淳指出，網路陰謀論是比假新聞更難反制的現象，因陰謀論往往基於部分事實來歪曲解讀，例如台積電在美國設廠，網路流傳是因美國不願台積電落入中國手中、以毀滅台積電作為要脅的陰謀論。

這個例子引來台下笑聲，李淳表示許多不實資訊其實用常識判斷就能一笑置之，但要說服輕信者卻很費工夫，相較起來揭穿假新聞反而容易。

李淳說，不論假新聞或陰謀論，即時、快速回應很重要，也非常耗人力。他向在場政學界人士分享台灣政府內部的「3X2」應對原則，發現不實或被扭曲資訊2小時內回應、200字內解釋錯誤所在、2張照片或圖表顯示。

研究深偽（deepfake）技術的瑞士洛桑聯邦理工學院教授居思佟克（Sabine Süsstrunk）表示，辨別真偽方法除了常識，也有可看出技術上失誤的細節，例如網路流傳AI生成教宗方濟各穿名牌羽絨衣的圖片，既違反常識，細看手上戴婚戒也是假圖破綻，但她不諱言這類造假技術變得更容易創造、更難以察覺。

她相信教育是重要的解方，在論壇中場休息時也與中央社記者談到，網路大企業應負起更多責任，政府也可立法管理，但需要真正懂技術的人參與擬定法律，才能在全程技術環節上做出有效規範管理。

諾貝爾獎基金會和歐洲聯盟（EU）旗下歐洲研究院（European Research Council）於5日共同舉辦「諾貝爾獎對話」，恰巧也以科技與民主為題。

主講人之一的2021年諾貝爾和平獎得主、菲律賓媒體工作者瑞薩（Maria Ressa）指出，「事實」本身雖然較無聊但卻很重要，因為由事實建構的共享現實，才是人們討論問題的基礎。她強調新聞專業追尋事實的價值，也是極權暴政的解毒劑。

同場與談的2016年諾貝爾化學獎得主法林加（Ben Feringa）表示，科學與民主的共同點是要能提出重要問題，因此都需要能養成批判性的自由環境；2001年諾貝爾醫學獎得主納斯（Paul Nurse）也指出，科學須以透過可信方式得到的事實為基礎，民主也是，因此他強調批判性思考教育是抵抗不實資訊的解方。

科學家們都認為善用AI的效率可為人類帶來好處，但瑞薩提醒，生成式AI讓她擔心的是影響人們書寫能力，因為費心甚至痛苦的書寫過程，對養成批判性思考非常重要，如果未來都靠AI幫助學生寫作，如何訓練出批判性思考能力。（編輯：張芷瑄）1130307