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面對地緣政治緊張 歐盟盼與澳洲建立新國防協議

2025/5/19 09:49
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（中央社雪梨19日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）表示，正在尋求與澳洲建立國防夥伴關係，盼在面對烏克蘭戰爭和其他全球危機時，國際間能形成團結統一的應對力量。

法新社報導，歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）指出，歐盟已在去年底與韓國和日本簽署了類似的安全協議。

世界各國領導人18日在羅馬出席教宗良14世（Leo XIV）的就職彌撒。根據范德賴恩在社群媒體發布的影片，她今天與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會談時表示：「我們視你們為戰略夥伴…我們非常希望擴大這一戰略夥伴關係。」

范德賴恩又說：「如果我們也能發展出這樣的安全和防務夥伴關係，我們會非常高興。」她也提到緊繃的「地緣政治緊張局勢」。

艾班尼斯表示，澳洲和歐盟將繼續「與烏克蘭人民站在一起」。

他說： 「我們也擁有共同的價值觀，在當今這個充滿不確定性的世界中…這一點格外重要。」

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歐盟擔心在美國總統川普主政下，華府可能離歐洲大陸而去，因此一直在尋求建立新的安全關係。

近幾個月來，歐盟頻向印度示好，同時與韓國和日本簽署國防協議，歐盟軍事觸角正朝亞太地區延伸，與亞洲國家的安全與防務合作日益熱絡。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140519

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