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磺溪書院五文昌結合五感體驗 弘光科大生文創品獲獎

2025/5/19 10:11（5/19 10:51 更新）
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弘光科技大學老師涂卉（左起）指導學生陳昱晞、蔡宛庭作品「飛磺騰達」，榮獲「2025全國技專校院學生實務專題製作競賽」第1名。（弘光科大提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月19日
弘光科技大學老師涂卉（左起）指導學生陳昱晞、蔡宛庭作品「飛磺騰達」，榮獲「2025全國技專校院學生實務專題製作競賽」第1名。（弘光科大提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月19日
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（中央社記者趙麗妍台中19日電）弘光科技大學文化設計與行銷系學生陳昱晞、蔡宛庭以台中磺溪書院內五文昌為題，設計茶包、餅乾、文具等五感體驗文創商品，獲「2025全國技專校院學生實務專題製作競賽」家政餐旅食品群第一名。

弘光科大今天發布新聞稿指出，文化設計與行銷系大四學生陳昱晞、蔡宛庭，專題作品「飛磺騰達－以台中大肚磺溪書院為題，開發多元生活五感商品」，由文化設計系兼任副教授涂卉與助理教授宋智皓共同指導，耗時1年半時間製作。

陳昱晞表示，國小校外教學曾到磺溪書院參訪，書院供奉文昌帝君，是台中市現存唯一古蹟書院。陳昱晞找志同道合同學蔡宛庭，以推廣文昌信仰文化為主軸，將書院文化與地方文創產業整合，討論出「五文昌」結合五感體驗設計「飛磺騰達」文創商品策略。

2人依文昌帝君、魁斗星君、朱衣星君、孚佑帝君、文衡帝君去設計茶包、香氛蠟燭，及開發餅乾、印章、文具套組，將商品收錄在倒數禮盒，因應考生每週狀況有著不同搭配。

陳昱晞、蔡宛庭指出，文昌帝君掌管福祿，個性仁厚，香氛蠟燭品名為「靜檀幽境」，香調為檜木精油，木香仿若廟宇氤氳，使用者可感受到神明庇佑，撫平心靈，獲得內心平靜與力量；菊花薄荷茶包，用來清涼解熱、鎮靜安神。

孚佑帝君精通醫術，以舒緩緊張失眠來設計香氛蠟燭「薰韻靜夜」，香調為薰衣草精油，茶包則薰衣草加洋甘菊，可搭配睡前使用，有助放鬆心情、安穩入睡。

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原味、咖啡、抹茶3種口味餅乾，造型仿自書院磚雕；大考期間考生到磺溪書院祈求考試順利，印章圖案設計出「必考」、「不要再錯了」及標示重點星號圖案。

蔡宛庭、陳昱晞說，用心查閱歷史資料，反覆修改調整，將「五文昌」文運神明轉化為文創商品，透過連結生活商品設計，推廣書院歷史文化的用心被評審看見，非常開心，很有成就感。（編輯：陳仁華）1140519

弘光科技大學文化設計與行銷系學生陳昱晞、蔡宛庭設計的專題作品「飛磺騰達」，以台中大肚磺溪書院為題，開發多元生活五感商品。（弘光科大提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月19日
弘光科技大學文化設計與行銷系學生陳昱晞、蔡宛庭設計的專題作品「飛磺騰達」，以台中大肚磺溪書院為題，開發多元生活五感商品。（弘光科大提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月19日
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