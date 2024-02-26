俄烏戰爭2週年 斯國及烏克蘭民眾感謝台灣協助

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（中央社台北26日電）2月24日俄國入侵烏克蘭屆滿2年，斯洛伐克各界紛紛舉辦支持烏克蘭活動，並邀請駐斯洛伐克代表李南陽參加，以感謝中華民國政府及人民對烏克蘭的善款及人道救援義行。李南陽也獲「烏克蘭和平」組織頒發感謝狀，以表彰台灣提供的協助。

李南陽與斯國政要共同參加千人大遊行活動，並於烏克蘭大型晚會「支持烏克蘭音樂會」發表演說，向現場數千名觀眾闡述台灣政府支持烏克蘭的堅定決心及具體作法，獲得斯國及烏克蘭民眾廣大回響。

2月24日下午李南陽獲「烏克蘭和平」（Mier Ukraine）組織頒發感謝狀，表彰台灣參加集體募資購買波瑞納（Bozena）掃雷機，協助烏克蘭排除境內地雷，以拋磚引玉方式，吸引各方捐款，迅即募集資金65 萬歐元（約新台幣2164萬元），購得掃雷機送往烏克蘭除雷，使民眾免於誤觸地雷喪生，充分發揮人溺己溺的人道精神。

此外，當天晚間李南陽再度應「烏克蘭-斯洛伐克倡議」（USI）主席維碧斯卡（Ludmila Verbicka）邀請，與斯國國會友台小組主席杜斯達（Ondrej Dostal）共同手持烏克蘭大幅國旗，與數千名參與活動人員自斯國總統府前廣場出發，步行前往烏克蘭大使館，向因戰爭死亡的烏克蘭將士及人民燃燭致哀。

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25日李南陽參加「支持烏克蘭音樂會」（Koncert pre Ukrajinu）活動，向現場數千名觀眾說明台灣從戰爭爆發一開始就跟民主國家一起，以具體行動堅定支持烏克蘭。烏克蘭為維護民主自由而戰，民主國家應團結一致，持續給予烏克蘭支持，直到勝利的來臨，並以烏克蘭語Do Peremohy表達盼烏克蘭早日獲勝，演說獲得現場數千名觀眾熱烈掌聲。

二年前俄國揮軍大舉入侵烏克蘭，在烏克蘭政府及人民抵抗下，成功抵抗俄軍700多天。台灣自戰爭爆發開始，就與包括斯洛伐克在內的民主國家一起，堅定支持烏克蘭。（編輯：陳惠珍）1130226