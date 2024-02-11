紐約僑界慶農曆新年 台灣民主成就獲肯定

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（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）紐約僑界今天歡慶農曆新年，華埠熱鬧滾滾。駐紐約辦事處長李光章在活動上說，近一個月前台灣大選為民主拿下勝利，引起熱烈掌聲，紐約民選官員也對台灣民主成就讚譽有加。

紐約中華公所大年初一舉辦春節慶祝大會，僑界及美方政要逾200人出席，會場擠得水洩不通。李光章致詞提及1月13日台灣大選，在2024年全球各場選舉中「為民主拿下第一勝」，台下隨即響起熱烈掌聲。

李光章說，這場自由公正的選舉圓滿完成，不只證明台灣民主蓬勃發展，也證明台灣與其他民主夥伴同在的承諾堅定不移。美台夥伴關係在堅若磐石的基礎上持續發展之際，台灣將持續當值得信賴的夥伴，與理念相近國家緊密合作，共同維護區域及全球各地安全繁榮。

紐約市主計長藍德（Brad Lander）向李光章恭賀台灣大選順利落幕，致詞時肯定台灣民主成就，呼籲美方深化與台灣的夥伴關係，並說持續為民主投入心力不只是全球當務之急，也是紐約市當務之急。

李光章會後接受中央社訪問時說：「我們這次非常平順地完成大選，再次向世人證明台灣民主的韌性，也向世界宣示『台灣是世界的台灣』。未來台灣會跟民主夥伴繼續合作，守護印太的和平繁榮。」

曼哈頓華埠原本就是熱門觀光景點，農曆新年人氣更旺。中華公所所在的勿街中午開始舞獅迎春、鑼鼓喧天，大批觀光客駐足圍觀，狹窄的人行道寸步難行。

醒獅團隨後移師室內，春節慶祝大會以象徵生財的「採青」表演揭開序幕，期間穿插紐約華僑學校歌唱、扯鈴表演，為活動增色。

紐約中華公所主席曾偉康致詞表示，公所慶祝農曆春節已有百年歷史，歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情限制，很高興慶祝活動總算恢復常態。此外，紐約市與州政府已啟動改善華埠公共空間的「連結華埠」（Chinatown Connections）計畫，是社區另一項好消息。

這項9日公布的計畫總預算5600萬美元（約新台幣17.6億元），將改造多條道路交匯的路口，改善交通安全，並計劃興建華埠討論已久的牌樓。

紐約政要及社區員警踴躍出席，與僑界人士搏感情，聯邦眾議員高德曼（Dan Goldman）、曼哈頓區長李文（Mark Levine）、紐約州參議員劉醇逸與卡瓦納（Brian Kavanagh）、韓裔州眾議員李榮恩（Grace Lee）、市議員馬泰（Christopher Marte）等人都到場祝賀農曆新年快樂。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）、市長亞當斯（Eric Adams）等民選官員則委派代表出席，向僑界拜年。（編輯：郭中翰）1130211

紐約中華公所10日舉辦春節慶祝大會，醒獅團以象徵生財的「採青」表演為活動揭開序幕。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年2月11日