媒體識讀1 / 美聯社：台灣打擊選舉假消息 為民主國家樹立榜樣

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美聯社報導，台灣今年總統大選期間，成功打擊選舉假消息，並且維護了選舉公正性，今年全球許多國家將舉行大選，台灣為民主國家樹立了榜樣。

美聯社指出，台灣今年1月13日總統大選受到密切關注，關於選舉當天計票舞弊的謠言也開始盛行，許多沒有證據的傳言聲稱，有人偽造選票，選務人員誤計選票，歪曲了選舉結果。

在台灣，對於假訊息的回應相當迅速。事實查核團體揭穿了這些謠言，而中選會舉行記者會，反駁關於選舉偏差的說法。擁有超過60萬追蹤者的呱吉等網紅，也在YouTube上說明如何計票。

在一部廣為流傳的影片中，一名計票的女性誤將選票列入錯誤的候選人欄位，這則影片釋出的訊息很明顯，那就是這場選舉不可信，選舉結果造假，但事實並非如此。

事實查核團體發現，顯示選務人員計票錯誤的影片遭到選擇性編輯。根據獨立台灣事實查核網站MyGoPen，當時投票所有民眾發現該名女性的錯誤，選務人員當下立即修正。

非營利組織「台灣事實查核中心」董事兼執行長邱家宜表示：「我認為有些人真的相信這個（假消息）。而當選舉結果出爐，他們覺得事有蹊蹺。」

人們擔心中國會利用假消息破壞台灣選舉公正性，這一直困擾著最近總統大選，面對大上許多的鄰居中國，本次大選是年輕民主國家台灣發展的重要時刻。

今年，全球有逾50個國家預定舉行全國大選，涵括世界一半人口，從印度至墨西哥，乃至英國及俄羅斯，這些選舉結果將考驗民主及獨裁國家領導人的能力。

美聯社指出，在抗禦假消息方面，包括來自中國及國內的假消息，台灣為今年進行選舉的其他民主國家樹立了榜樣。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）數位認證實驗室（Digital Forensic Research Lab.）研究員蒂柏特（Kenton Thibaut）指出，台灣之所以能夠有效因應中國的假消息，部分是因為當地認知到這項威脅有多嚴重。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1130129