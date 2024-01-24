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媒體識讀2 / 中國網傳台灣跳科目三遭關切 自由亞洲電台查核：缺乏證據

2024/1/24 11:25（1/24 13:02 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）台北寧夏觀光夜市日前宣布舉辦「科目三舞蹈競賽」在台灣引發爭議，中國社群也傳在台跳「科目三」會遭約談調查，經自由亞洲電台查核認為缺乏證據，主辦方表示無政府單位關切。

台北寧夏光觀夜市25日將舉辦「科目三舞蹈競賽」，卻因這股社群媒體風潮來自中國，遭台灣網友批評質疑是「抖音統戰」、「武統台灣」等。

自由亞洲電台（RFA）指出，在中國社群微博也有相關討論，甚至有擁有5百多萬粉絲的網友聲稱：「綠營說誰參賽就查水錶」。還有其他人在微博發文：「在台灣跳科目三要被請去喝茶，說好的民主呢？」並附上一名網友在台灣媒體臉書留言截圖：「從主辦方到參與者，凡是有跳科目三的，統統都要受到國安單位審查！」但經自由亞洲電台查核，這名留言網友僅為一般用戶，並非可靠消息來源。

自由亞洲電台日前也電訪寧夏夜市觀光協會理事長林定國，詢問是否遭約談、調查，林定國回應：「台灣是個民主自由的地方，沒有任何政府單位關切，只有網民打電話來騷擾。」

針對選曲，林定國說明只是結合時事，先前寧夏夜市也曾以日、韓、台的熱門曲目舉辦多場比賽或表演，「科目三舞蹈競賽」活動將照原定計劃舉辦，目前正積極籌畫再多辦台灣歌手王彩樺的「保庇舞」。

另外，台灣法務部也向自由亞洲電台表達「貼文內的跳舞並非犯罪行為」。（編輯：李亨山）1130124

原文來自「自由亞洲電台」：https://www.rfa.org/mandarin/shishi-hecha/hc-01192024165245.html?encoding=traditional

#台灣
#王彩樺
#林定國
#事實查核
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