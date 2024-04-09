美將宣布補貼三星逾60億美元 擴大德州晶片產量

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國尋求擴大國內晶片生產，知情人士透露，拜登政府計劃下週宣布將補貼韓國三星公司超過60億美元，用於擴大其在德州泰勒市（Taylor）的晶片產量。

路透社引述其中一名消息人士報導，這項補貼將由美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）公布，用於在泰勒市興建4座工廠，包括三星2021年宣布耗資170億美元的晶片製造工廠、另一座工廠、一座先進封裝設施和一個研發中心。

消息人士表示，這項補貼還包括對另一個未公開地點的投資，還說作為協議的一部分，三星將把其在美國的投資額增加一倍以上，達到逾440億美元。

美國商務部和三星拒絕置評，德州州長艾波特（Greg Abbott）辦公室也沒有回應記者詢問。

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其中一位消息人士表示，這將是該計畫規模第3大的補助案，金額僅次於台灣台積電。台積電今天獲得美國66億美元補助款，同意在美國的投資額從250億美元提高至650億美元，並於2030年前興建第3座亞利桑那州工廠。

美國國會2022年批准「晶片法」（Chips and Science Act），透過527億美元的研究和製造補貼來提高國內半導體產量。議員們也核准了750億美元的政府貸款權限，但其中一位消息人士表示，三星並不打算借貸。（譯者：鄭詩韻/核稿：李佩珊）1130409