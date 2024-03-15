深化印太經濟架構 會員國6月星國舉行部長級會議

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（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）美國商務部長雷蒙多訪問菲律賓和泰國，她在泰國期間與印太經濟架構會員國進行部長及線上會議，會議中各國宣布將在今年6月於新加坡舉行實體會議，進一步討論相關協議的內容。

雷蒙多（Gina Raimondo）11和12日造訪菲律賓，13日和14日造訪泰國，加強美國和亞太地區的關係。

美國總統拜登（Joe Biden）2022年5月在東京宣布啟動印太經濟架構（IPEF），希望將其作為提高亞洲各國對環境、勞工權益和其他標準的一種方式，並針對貿易、供應鏈、潔淨經濟和公平經濟4個領域進行協議。

雷蒙多造訪泰國期間，昨天和印太經濟架構的會員國進行部長級線上會議，這是去年11月亞太經濟合作會議（APEC）期間，印太經濟架構會員國的部長們共同簽署供應鏈協定後，首次再度齊聚一堂。

美國商務部在昨天的線上會議後發布新聞稿指出，印太經濟架構中的供應鏈協議已在今年2月24日生效，雷蒙多在會議中表示美國會和各會員國共同合作，讓協議內容盡速開始執行。

會議中印太經濟架構協議的會員國討論接下來幾個月要如何達成具體的成果，包括在潔淨經濟支柱下的工作內容、啟動4項新的合作工作計畫以及宣布6月5和6日將在新加坡舉行潔淨經濟投資者論壇。

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除了舉行潔淨經濟投資者論壇，印太經濟架構協議的會員國部長們6月5日將在新加坡舉行實體會議，進一步討論供應鏈協議、潔淨能源協議、公平經濟協議以及印太經濟架構協議等內容。

商務部指出，潔淨能源協議、公平經濟協議以及印太經濟架構協議，已在去年11月完成協商，會員國代表今年2月19日到23日齊聚華府進行法律檢視，現在各會員國正在進行各國國內相對應的程序，準備要簽署這3項協議。商務部昨天將這3項協議的詳細內容公布在官網上。（編輯：陳承功）1130315