美商務部長：半導體供應鏈重新布局 泰國料受惠

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（中央社曼谷13日綜合外電報導）美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天表示，美國重新布局全球半導體供應鏈，泰國將從中受惠。她還說，美國企業準備「大力」投資泰國。

路透社報導，雷蒙多在曼谷一項活動中指出：「半導體生產集中在世界上一、兩個國家很危險。」她透露，美國將設法在印太經濟架構（IPEF）會員國中推動更多的投資，設法分散半導體的生產。

美國為首的印太經濟架構，由泰國等14個國家組成，目標在提供區域內國家和中國建立密切關係以外的其他方案。

雷蒙多說：「所以我們都一起參加，大家都受惠。美國、泰國，所有的印太經濟架構成員國，分散半導體生產的供應鏈。」雷蒙多明天將和泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）舉行會談。

雷蒙多說，隨著美國跨國企業重新布局供應鏈，泰國逐漸成為首選之地。

雷蒙多本週稍早前往菲律賓訪問，她說美國企業將宣布在菲律賓投資超過10億美元。投資領域將涵蓋太陽能、電動車和數位化等。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130313