雲林一期稻作產量增、收購價創新高 農民笑呵呵

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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）雲林縣進入一期稻作收割期，產量較去年同期多1成，因今年公糧收購價格提高加上預期二期稻作耕種面積縮減，西螺鎮農會收購濕穀每百台斤1170元，創歷年來新高，讓農民笑呵呵。

根據農糧署統計，雲林縣今年一期稻作種植面積約2.43萬公頃，目前各鄉鎮進入收割期，因今年2到3月低溫影響，稻作種植初期生長略有延緩，導致一期收穫期較往年延後約14天。濕穀產量每分地平均2000台斤，甚至更高，較去年同期增加1成。

西螺鎮農會昨天開始收購濕穀，濕度26.9度以下每百台斤新台幣1170元，創下歷年來新高；農會分析主要原因為農業部去年調高公糧收購數量和價格，農民繳交公糧意願提高，拉抬糧價，其次，南部地區今年二期面臨稻作四選三，屆時稻作耕作面積將減少，因此糧商的預期心理下，帶動收購價格較往年高。

許姓農民表示，去年和今年的耕種成本差不多，但是收購價格差很大，去年濕穀最高價為每百台斤1050元，今年目前為1170元，且今年產量略增，收益也提升。

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濕穀收購價較去年貴，消費者最關心白米的售價是否也有所波動；對此西螺鎮農會評估，漲幅自行吸收，目前售價持平。

由於近日受到鋒面影響，雲林地區有午後雷陣雨，農糧署呼籲農民切勿進行青割或搶割作業，此類稻米不僅品質不佳，價格與收益亦偏低。（編輯：謝雅竹）1140617