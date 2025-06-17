環保集點擬不限品項兌換 盼帶動綠點使用

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（中央社記者張雄風台北17日電）環境部綠點今年邁入第10年，即日起至7月20日舉辦擴大行銷活動，除增加消費增綠點外，並擴大綠點可消費的品項為合作通路的所有商品；不限品項兌換未來擬擴大通路、並朝固定化的方向辦理。

環境部推行「環保集點（綠點） 制度」今年已邁入第10年。環境部今天舉辦「你的生活綠點都能換 環保集點好用再升級」記者會，盼活化點數流通、帶動使用潮。

環境部次長施文真表示，環保集點邁入第10年，累積會員也逾100萬名，原本環保集點是只能兌換綠色產品（如環保標章、台灣優良農產品標章、MIT微笑標章等），之後將不限品項、可兌換一般商品，讓綠色生活更有感。

環境部綜合規劃司長洪淑幸表示，本次舉辦綠點自由日活動包括新註冊贈送200點、消費滿5000點贈送2000點，以及分享兌換經驗抽獎等，活動雖然有期限，但「不限品項」消費未來會朝固定化的方向辦理。

洪淑幸進一步說明，目前有7家通路開放不限品項兌換，目標是將其擴展至所有13家合作通路；期望透過回饋機制鼓勵民眾從日常生活中實踐環保行動，進而達成生活轉型。

洪淑幸補充，儘管擴大兌換範圍，計畫仍維持鼓勵綠色消費的原則，兌換綠色產品的優惠較好（100點兌換1元），而不限品項的兌換則需要更多點數（200點兌換1元），以此鼓勵民眾持續參與綠色行動。

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環境部說明，「綠點自由日 Free Your Points」系列行銷活動自即日起至7月20日止，民眾只要到環保集點APP首次兌換「限時活動」分類中任一「不限品項」消費折抵金，即贈200綠點；累積兌換滿5000綠點再加碼回贈2000綠點。

環境部說，若分享消費商品到臉書活動貼文，還有機會抽到加碼環保標章旅館住宿券、環保標章旅行社1000元行程折價券等豐富好禮。 （編輯：李亨山）1140617