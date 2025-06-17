以色列與伊朗衝突延燒 印度籲人民撤離德黑蘭

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（中央社記者李晉緯新德里17日專電）以色列與伊朗的衝突持續延燒，印度外交部今天表示，在安全考量下，伊朗的印度學生已在大使館的安排下緊急撤離，印度外交部也建議，其他在德黑蘭的印度人也應趕緊撤離。

印度外交部今天發出聲明表示，目前已經有部分印度人在大使館安排下離開伊朗，經亞美尼亞前往安全地點，目前印度在伊朗的大使館仍持續與當地印度社群密切聯繫，未來也將提供一切協助。

新德里電視台（NDTV）指出，在以色列與伊朗緊張局勢升級的情況下，印度已經開始撤僑行動，目前有110人已抵達亞美尼亞，這些人將於18日飛抵印度德里。

印度經濟時報（Economic Times）報導，目前有約1萬名印度公民滯留在伊朗，其中有約6000人是學生，這些學生有不少來自查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir），正在當地攻讀醫學等專業課程。

由於伊朗越來越不安全，印度有關當局已經設法讓伊朗境內的印度人離開危險地區，遭以色列轟炸的德黑蘭（Tehran），稍早已經有600個印度學生被帶到科姆（Qom），其他原本在希拉茲（Shiraz）和伊斯法罕（Isfahan）的人，則是被送到雅茲德（Yazd）。

印度斯坦時報（Hindustan Times）提到，伊朗的大學因為學費相對較低，且文化上也較為相近，因此成為查摩與克什米爾學子出國留學的首選，伊朗的德黑蘭、希拉茲、科姆都有這些學生的蹤跡。

以色列與伊朗間的衝突，讓印度的學生和家屬感到恐慌，許多人都要求政府將人撤離局勢動盪的地方。

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以色列13日凌晨對伊朗展開代號「崛起雄獅」（Operation Rising Lion）的軍事行動，針對伊朗境內核設施、彈道飛彈陣地、伊斯蘭革命衛隊據點及德黑蘭周邊能源基礎設施等，發動自以哈戰爭爆發以來規模最廣泛一次攻擊，伊朗隨即於14日凌晨，以大量無人機和彈道飛彈對以色列進行報復性攻擊。

發生衝突的以色列、伊朗，目前都沒有要退讓的跡象，以色列不排除擴大打擊範圍，甚至公開討論對伊朗政權中樞進行「外科手術式打擊」，伊朗則稱若歐美國家介入，將報復西方在波斯灣與地中海地區的軍事基地與能源基礎設施。（編輯：陳慧萍）1140617