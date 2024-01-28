韓國瑜29日拜訪民眾黨團 朱立倫：韓會展現最大誠意

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）國民黨將由不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐立法院正副院長，兩人明天將拜訪民眾黨立法院黨團；國民黨主席朱立倫說，相信韓、江2人會用最大誠意及改革決心爭取支持。

韓國瑜、江啓臣明天將拜訪民眾黨團，民眾黨主席柯文哲昨天回應，將採閉門會議，會後接受媒體訪問；多名國民黨立委喊話，會談應公開，避免密室會談。

朱立倫今天出席「2024總統立委選舉高雄感恩茶會」，會前接受聯訪時表示，國民黨已提名韓江配，由韓國瑜、江啟臣兩人爭取更多認同，會尊重兩人決定，也相信他們會跟其他黨團交換意見，爭取支持。

朱立倫在茶會致詞時說，非常感恩高雄鄉親在國民黨最艱難時刻全心支持、一起打拚，雖然這次總統大選沒辦法成功，但國民黨將會繼續服務大高雄，證明國民黨是最愛這塊土地、最愛大高雄的政黨。

朱立倫預告，不分區立委當選人柯志恩、林倩綺、陳菁徽會在高雄成立聯合服務處；國民黨要朝內造化，所有南部地區黨部都會由不分區立委擔任主委，過年後會一一安排。

新北市長侯友宜上台時深深一鞠躬跟支持民眾道歉也表感謝，他說，這段時間頻繁走訪高雄，非常謝謝高雄人有情有義，這段時間南部鄉親抱著期望、希望能政黨輪替，自己拚到底，感謝這段時間黨部全力協助。

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侯友宜表示，國民黨改變速度要加快，要不斷爭取年輕人、中間選民，要把國民黨理念讓更多人了解，這幾年民進黨把很多事情污名化，國民黨一定要走進基層，持續深耕高雄，面對南部人需要，國民黨才會有機會往前。

侯友宜致詞時發生小插曲，1名婦人突然走近舞台，但腳不慎扭傷跌倒在地，侯友宜立即下台關心婦人，工作人員將婦人攙扶坐下，侯友宜則說，「你先坐著休息，我等一下找你面對面說，謝謝你」。（編輯：陳仁華）1130128