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首頁 / 政治

國民黨立院總召選舉 朱立倫：我從未介入

2024/1/29 21:59（1/29 22:11 更新）
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國民黨主席朱立倫（左）與參選總統失利的新北市長侯友宜（右）29日晚間到宜蘭縣議會，參加2024總統立委大選感恩茶會，感謝選民對國民黨的支持。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 113年1月29日
國民黨主席朱立倫（左）與參選總統失利的新北市長侯友宜（右）29日晚間到宜蘭縣議會，參加2024總統立委大選感恩茶會，感謝選民對國民黨的支持。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 113年1月29日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）國民黨主席朱立倫今天在宜蘭被問到國民黨立法院黨團總召選舉議題時說，他一向秉持黨團自主原則，從來沒有介入任何黨團幹部選舉。

朱立倫與參選總統失利的新北市長侯友宜晚間前往宜蘭縣議會，參加2024總統立委大選宜蘭縣感恩茶會。

媒體追問，新會期國民黨立法院黨團總召在國民黨立委賴士葆的禮讓下，確定由傅崐萁接任一事，朱立倫有無介入協調？

朱立倫回應，他過去這幾年一直秉持一個原則，那就是堅持黨團自主原則，從未介入任何黨團幹部選舉，他也相信這都是黨員自已的考量，也要感謝資深黨員賴士葆以大局為考量；大家要看到是團結的國民黨，並強力監督執政黨；國民黨未來也要在立法院提出許多福國利民的法案，這才是民眾所關心。

朱立倫致詞時表示，國民黨不是沒有改變，而是改變的速度不夠快，國民黨要培養新的下一代，把機會留給年輕人，未來才有希望。

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侯友宜致詞時說，這次選舉沒有達到政黨輪替，這是他個人問題，感謝選民的疼惜和鞭策，不過輸了這回選舉，也要贏了高度、展現態度，而不是推卸責任，因為凝聚團隊力量，才是往後的勝利方程式。

侯友宜說，國民黨現在是立法院最大黨，更應堅定立場、堅持清廉，對的事就支持，不對的事就反應，展現敢拚、敢創新的態度。他最擔心國民黨較缺年輕族群的支持，但國民黨不是沒有在改變，只是改變沒辦法一步到位，腳步要更快，才不會被時代淘汰。（編輯：張銘坤）1130129

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