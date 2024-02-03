台東感恩茶會 朱立倫和侯友宜喊團結和年輕化

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（中央社記者盧太城台東縣3日電）國民黨今天舉行總統及立委選舉台東縣感恩茶會，主席朱立倫和新北市長侯友宜均喊出國民黨要重新出發，最重要的就是團結、年輕化。

這次選舉台東開票結果，國民黨侯友宜和趙少康拿到5萬4220票，民進黨賴清德和蕭美琴3萬131票，民眾黨柯文哲和吳欣盈2萬5590票。在立委部分，區域立委黃建賓、平地原住民黃仁均當選，可說大獲全勝。

今天感恩茶會掌選舉兵符的台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華、市長陳銘風以及各鄉鎮市的輔選幹部，侯友宜的2哥侯明鋒、饒慶鈴父親饒穎奇均到場。

朱立倫致詞表示，這次選舉台東從縣長、議長、市長到所有基層都很團結，雖然總統大選努力不夠，沒辦法政黨輪替，但在台東打出漂亮的一戰。

朱立倫說，為了國民黨，大家要團結一致，這次立法院正副院長選舉國民黨54名立委展現團結力量大。未來不但要通過所有國會改革方案，也要把民眾關心的法案通過，還要當國民黨執政縣市長的後盾，發揮團隊力量。唯有團結才可以發揮最關鍵、最重要的力量，國民黨重新出發最重要的就是團結。

朱立倫表示，國民黨要不斷改革，讓年輕人有機會，這次選舉國民黨在台東提名黃建賓時，大家都覺得他是菜鳥、還年輕，但最後獲勝。因此要讓更多的年輕世代出來，一棒接一棒，一代接一代，國民黨才有希望。

侯友宜感謝台東民眾支持，他表示，一定要團結，團結就有機會、就有力量，國民黨也要年輕化，要改革、速度要快，面對新時代的挑戰。（編輯：郭諭儒）1130203