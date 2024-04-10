卓榮泰：新內閣用人唯才不分黨派 積極培育年輕世代

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（中央社記者陳俊華、賴于榛、葉素萍台北10日電）內定行政院長卓榮泰今天表示，已啟動徵詢未來閣員工作，盼能秉持民主大聯盟精神，用人唯才、不分黨派，且要積極培育年輕世代；而新行政團隊，也需要新國會支持、合作。

總統當選人賴清德今天舉行新任閣揆人事首場發布會，說明5月20日後的新任行政院長為前民進黨主席 卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：民國48年1月22日

出生地：台中市

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 。

卓榮泰致詞時說，總統當選人賴清德對他有一個要求、三個期許，並交付三項任務，要發揮積極行動，創新思維，打造一支行動創新團隊。

卓榮泰表示，新內閣會繼續打擊黑金槍毒詐，並對治安、食安、道路安全、公安、校安、居住安全、網路資通安全等，列為重大安全工作，落實「五打七安」政策，讓台灣成為安定、公義的社會。

卓榮泰說，520新總統就任時間越來越近，他已經啟動徵詢未來內閣團隊閣員工作，最近將分階段、定期向民眾報告，希望行動創新AI內閣能秉持民主大聯盟精神，用人唯才、不分黨派，且要積極培育年輕世代，希望行動AI內閣能得到民眾認同與支持。

卓榮泰表示，他會要求所有內閣團隊成員對自己業務、政策充滿信心，對於民眾的需求、國會的監督，要誠懇、積極地溝通，並以誠實面對問題、務實提出方法、踏實解決困難的態度，用心於所有施政領域。

卓榮泰說，面對各種國內外重大挑戰，要無所恐懼，但要非常謙虛，這是他對新內閣的要求。信心、誠懇、用心就是希望全體內閣團隊成員共同自我勉勵。

卓榮泰表示，最近有一部台劇「華麗計程車行」，講述千禧年前後面對921大地震、SARS疫情衝擊下，不屈不撓、克服困難的精神，其中一句話讓他感受很深「車子往前跑，就能解決任何困難」。

卓榮泰說，國家治理也是一樣，只要胸懷熱愛土地的心，堅定站在正確路上，「人民就會跟我們站在一起」，國家前進的列車也會勇往向前。新行政團隊需要新國會支持、合作，任何成功施政、有感政績，都是行政、立法部門攜手完成。

卓榮泰指出，他要再次重申，誠意溝通、人民優先的理念與做法，就是未來新團隊中心思想，只要能攜手合作、團結在一起，且行政立法部門能緊密結合，人民會看到嶄新希望，時時以福國利民為第一、處處以和平繁榮為己念，中華民國台灣會是更公平、更安全、文明的國家。（編輯：潘羿菁）1130410