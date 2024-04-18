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傳鄭文燦掌海基會 綠委：賴清德對中釋善意遞橄欖枝

2024/4/18 13:20（4/18 13:38 更新）
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外傳行政院副院長鄭文燦可能接任海基會董事長。（中央社檔案照片）
外傳行政院副院長鄭文燦可能接任海基會董事長。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北18日電）現任行政院副院長鄭文燦動向備受關注，外傳內定為海基會董事長。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，若由鄭文燦出任的話，其風格理性、溫和，也代表總統當選人賴清德對中方釋出善意，遞出橄欖枝。

520內閣籌組緊鑼密鼓，外傳鄭文燦

鄭文燦小檔案

  • 出生：1967年7月6日生於桃園縣
  • 學歷：
    台灣大學社會系學士
  • 經歷：
    第1、2屆桃園市長
    中華民國足球協會理事長
    海基會副秘書長
    行政院發言人、新聞局局長
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可能接任海基會董事長，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪指出，如果確實由鄭文燦出任海基會董事長的話，這是好棋及好的安排。

吳思瑤說，鄭文燦長期就是知中派，對中政策也是理性派，如果由他出任海基會董事長非常正向，對於兩岸關係調和、溝通、消弭敵意、促進和平以及強化交流，鄭文燦都有能力，在立場上也都符合這些方向。

吳思瑤表示，鄭文燦是政治圈全才，如果由他出任海基會董事長，不只對台灣好，對中方來說，應當是可以被接受的人選，這也代表新政府、賴清德對中方釋出的善意，遞出的橄欖枝。

民進黨立委賴瑞隆說，鄭文燦是溫和派、知中派且廣結善緣，這也能看出賴清德對北京釋出善意，期盼讓兩岸局勢更緩和。

民進黨立委林俊憲表示，鄭文燦是民進黨重要政治人物，一定全力配合賴清德，對於兩岸事務的融冰解凍應該是正面訊號，希望北京能理解到民進黨釋出的善意。

林俊憲認為，鄭文燦曾參與過兩岸事務，而且進可攻退可守，對鄭文燦的下一步甚至是參選等，都是民進黨的活棋，如果鄭文燦轉任海基會董事長的話是很不錯的安排，這對整體或未來局勢都是彈性的選擇。（編輯：林淑媛）1130418

#賴清德
#海基會
#鄭文燦
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