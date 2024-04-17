520新人事 海基會董事長傳鎖定鄭文燦

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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北17日電）520內閣籌組緊鑼密鼓，現任行政院副院長鄭文燦動向備受關注，外傳已獲內定為海基會董事長。民進黨立委蔡易餘今天說，大家認為鄭文燦是「知中派」，又經歷地方、中央的歷練，若接海基會的話，非常足以勝任。

內定行政院長卓榮泰近日陸續宣布內閣名單，鄭文燦動向引發各界關注。鏡週刊今天報導指出，鄭文燦將接任海基會董事長。

蔡易餘今天在民進黨中常會後受訪表示，大家認為鄭文燦是「知中派」政治人物，又經歷過桃園市長、行政院副院長的歷練，以這樣的高度來接海基會的話，非常足以勝任。

鄭文燦從政過程中，接觸不少兩岸事務，曾擔任海基會副秘書長、民進黨中國事務委員發言人，擔任行政院新聞局長期間，負責處理兩岸新聞與文教交流，並自2018年3月起並出任中華港澳之友協會會長迄今。

鄭文燦擔任桃園市長期間，市府也設立「桃園市政府兩岸事務小組」，並親自擔任召集人、時任副市長的現任陸委會主委邱太三擔任副召集人，相當重視兩岸交流。

現任海基會董事長李大維，去年2月回鍋重掌海基會。依照財團法人法、海基會章程等相關規定，董事人選須由陸委會依相關規定陳報行政院核定後，再由海基會儘速召開臨時董事會完成提名及推選作業，完成法定程序後才能上任。（編輯：蘇龍麒）1130417