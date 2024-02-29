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地區醫院不滿夜班費差別待遇 衛福部擬縮小差距

2024/2/29 20:18（2/29 20:23 更新）
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衛生福利部1月26日公布各層級醫院三班護病比標準，3月1月起輪值夜班者，每月還可領到新台幣6400元到2萬1000元獎金。（中央社製圖）
衛生福利部1月26日公布各層級醫院三班護病比標準，3月1月起輪值夜班者，每月還可領到新台幣6400元到2萬1000元獎金。（中央社製圖）
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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）各層級醫院三班護病比明天上路，且輪值夜班可領額外津貼，因層級不同、額度不同，引發地區醫院不滿。衛福部次長王必勝今天說，擬朝縮小差距方向走，相關預算需試算並籌措。

台灣護理人力長期面臨短缺窘境，行政院會去年9月28日通過訂定三班護病比等12項策略計畫，相關標準今年1月間公布，明天正式上路，且輪值夜班可領額外獎金，依醫院層級，小夜班每班獎勵新台幣400到600元、大夜班每班獎勵600到1000元，從今年1月開始發放。

然而，地區等層級醫院不滿夜班獎勵有落差，今天到衛生福利部拜會，歷經2小時會談後，雙方初步達成擬縮小各層級醫院夜班津貼差距共識。

衛福部次長王必勝會後接受媒體電訪說明，當初夜班津貼是根據各層級醫院三班護病比的人力缺口估算，預計往縮小差距的方向走，醫學中心部分不會減少，★讓區域跟地區的金額往醫學中心靠攏。

不過，王必勝強調，仍有待進一步精算並找到財源，畢竟今年的健保總額、政府預算在去年都已編列，原則上同意調整後可回溯發放、補齊差額；另外白班的繁重加給已在規劃中，衛福部長薛瑞元曾表示，預計今年下半年就可以實施。

他指出，社區醫院會中提及在藥價競爭力較弱，健保署已承諾會幫忙地區醫院採購，目前預計3月中旬會與地區醫院協會開會討論。

針對分級醫療制度推動不利等議題，台灣社區醫院協會理事長朱益宏轉述薛瑞元會中表示，後續將由健保署與地區醫院討論如何調整，因醫學中心家數增加，衛福部同意從醫學中心門診減量開始，地區等層級醫院先不減。（編輯：李亨山）1130229

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