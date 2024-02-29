國民黨：補助護理師夜班費 不應分班別與醫院層級

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（中央社記者劉冠廷台北29日電）醫院三班護病比標準3月1日上路，國民黨今天表示，對護理人員的獎勵應「不分三班、不分層級」，政府應正視地區醫院的重要性，統一各層級發放金額，不應該讓護理人員同工不同酬。

衛生福利部今年1月26日宣布各層級醫院三班護病比標準，預計3月1日上路，健保預算編列專款項目新台幣40億元，其中27億元挹注急性一般病床夜班護理人員，依護理人員大夜、小夜排班班次發給獎勵金，小夜班每班獎勵400到600元、大夜班每班獎勵600到1000元。

國民黨今天召開記者會，國民黨醫療委員會副主委、台灣護理學會前理事長王桂芸表示，護理人員需24小時值勤，維持人力穩定極為重要，這次衛福部端出的補助屬於獎勵機制，要讓護理人員有感，就不應分班別與醫院的層級，才有獎勵效果。未來也應重新定位護理專業的公平對待，讓護理人員更願意貢獻與付出，有助醫療穩定與服務品質。

國民黨組發會社會部主任水雲翔表示，衛福部在年初與護理師全聯會達成共識，應不分班別與醫院的全面補貼，後來端出來的居然是分地區、分病房、分時段的補助，根本是唬弄醫護人員。政府應重新審視分級醫療重要性，統一各層級的發放金額，避免同工不同酬，以確保醫療量能，保障民眾就醫需求。

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與會的財團法人萬華醫院行政副院長陳寰說，居家護理、護理之家、坐月子中心等，都是根據護理法成立的護理單位，為何其中的護理工作人員得不到獎勵。在疾病分級管理情況下，為何診所的護理人員沒有獎勵，只有醫院有，又為何做同樣的事，小醫院護理人員獎勵少，大醫院護理人員拿得多，這些不公平已引發護理人員不滿，嚴重影響許多醫療院所未來招募人員。

護理師護士公會全聯會常務理事周繡玲指出，希望政府補助三班的獎勵金，不要分層級，且目前補助僅納入一般病房護理師，其他符合醫療機構設立標準的護理師也應該有所獎勵。（編輯：蘇志宗、謝佳珍）1130229