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迎花式滑冰世青賽 李宇翔盼完美呈現

2024/2/26 18:12
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（中央社記者陳容琛台北26日電）迎接生涯最後1場青年組賽事的2024年世界青年花式滑冰錦標賽，台灣小將李宇翔指出，盼能呈現最完美的一面。

從8歲開始在台灣接受訓練，李宇翔在去年的全國花式滑冰菁英錦標賽，成為首名完全接受本土訓練，而總分超過200分的未來之星。

這次參加2024年世界青年花式滑冰錦標賽，同時也是生涯最後1場青年組賽事，作為地主選手的李宇翔，表現自然受到外界矚目，他坦言最近在訓練上感覺到壓力、緊張，尤其練習也沒有很順利，「希望把最完美的一面呈現給大家，取得不錯的成績，結束青年組生涯。」

另外，台灣花滑史上首名取得冬季青年奧運參賽資格的選手、小將蔡玉鳳同樣受到關注，她表示非常期待，尤其在女子短曲項目首次加入「3+3」跳躍，「雖然在台灣參賽，壓力稍微大了一點，但也會變成我的動力，希望能完美呈現。」

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從7歲接觸花式滑冰、小學三年級接受專業訓練，蔡玉鳳笑說，因為姊姊關係而開啟「花滑人生」，「一開始覺得很好玩，即便現在覺得不好玩的地方很多，但這個運動最吸引我的地方，是我一個人可以得到全場觀眾鼓掌，這場也是本季青年組最後一場比賽，希望有很好結束。」

2024國際滑冰總會（ISU）世界青年花式滑冰錦標賽2月28日至3月3日在台北小巨蛋舉行，除了地主台灣好手，預計來自全球50個以上會員國、超過220名選手來台參賽，而比賽項目包括青年男子與女子組的單人（短曲、長曲）、雙人（短曲、長曲）、冰舞（韻律舞、自由舞）。（編輯：李亨山）1130226

#台灣
#李宇翔
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