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花滑世青賽2/28登場 李宇翔期待發揮最佳表現

2024/1/25 18:11（1/25 18:51 更新）
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2024 ISU世界青年花式滑冰錦標賽2月28日起將在台北小巨蛋登場， 25日在台北舉辦記者會，台灣好手李宇翔（左）將在男單出賽，丁子涵（右）則會在閉幕表演中亮相。中央社 113年1月25日
2024 ISU世界青年花式滑冰錦標賽2月28日起將在台北小巨蛋登場， 25日在台北舉辦記者會，台灣好手李宇翔（左）將在男單出賽，丁子涵（右）則會在閉幕表演中亮相。中央社 113年1月25日
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（中央社記者黃巧雯台北25日電）2024 ISU世界青年花式滑冰錦標賽2月28日起將在台北小巨蛋登場，台灣睽違7年再度舉辦，台灣小將李宇翔說，首次在台灣參加大型國際賽很興奮，期待拿出最佳表現，回饋地主觀眾。

2024國際滑冰總會（ISU）世界青年花式滑冰錦標賽2月28日至3月3日將在台北小巨蛋舉行，除了地主台灣好手，預計來自全球50個以上會員國、超過220名選手來台參賽。

中華民國滑冰協會理事長洪調進出席賽事發布記者會指出，花式滑冰在冬季運動中一向受到高度關注，也相當適合亞洲人發展，這次在教育部體育署、台北市政府支持下，再次舉辦高水準的國際賽事，不僅要讓台灣觀眾大飽眼福，也要讓世界各國好手感受台灣民眾的支持。

台灣這次包括李宇翔、蔡玉鳳在內，共派出創新高的19名選手參賽，去年在全國錦標賽締造歷史的李宇翔表示，這是他首次在台灣參加大型國際賽，「有點緊張，更多的是興奮，非常期待世青賽，希望拿出最佳表現，回饋地主觀眾。」

正在海外比賽訓練的蔡玉鳳，也是台灣花滑史上首位取得冬青奧參賽資格的選手，她今天透過影片表示，期許自己表現零失誤，並能在今年持續提升技術難度。

至於成年組選手丁子涵，這次將在閉幕式表演亮相，她說：「過去參加過2020世青和2022世錦賽，但還不曾以地主隊的身分比賽。今年獲邀參加閉幕表演，很榮幸也很開心。」

丁子涵透露，正和加拿大教練合作，編排全新風格的表演曲目，「請大家拭目以待。」

為期5天的花滑世青賽比賽項目，包括青年男子與女子組的單人（短曲、長曲）、雙人（短曲、長曲）、冰舞（韻律舞、自由舞）。（編輯：張雅淨）1130125

2024 ISU世界青年花式滑冰錦標賽2月28日將在台北小巨蛋舉行，25日在台北舉辦賽事記者會，教育部體育署主秘呂忠仁（左5）、中華奧會副主席蔡賜爵（右3）與中華民國滑冰協會理事長洪調進（右5）以及台灣青年花滑好手丁子涵（左4）、李宇翔（右4）等人出席。中央社　113年1月25日
2024 ISU世界青年花式滑冰錦標賽2月28日將在台北小巨蛋舉行，25日在台北舉辦賽事記者會，教育部體育署主秘呂忠仁（左5）、中華奧會副主席蔡賜爵（右3）與中華民國滑冰協會理事長洪調進（右5）以及台灣青年花滑好手丁子涵（左4）、李宇翔（右4）等人出席。中央社　113年1月25日
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