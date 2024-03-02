花滑世青賽韓國徐玟圭摘金 李宇翔第16創台將最佳

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）韓國選手徐玟圭今天在世界青年花式滑冰錦標賽以總分230.75分摘金，拿下韓國在世青男子個人賽首金，而台灣選手李宇翔同樣締造台將最佳名次，以總分193.26分、名列第16。

年僅15歲的徐玟圭（原譯徐敏圭）本季曾在伊斯坦堡站的國際滑冰總會（ISU）青年大獎賽中首度封王，並刷新本季青年男子選手的最高分紀錄，而他這次來台參加世界青年花式滑冰錦標賽，延續這股氣勢，短曲以80.58分技壓群雄，今天長曲儘管出現小失誤，仍獲得高分150.17分，以總分230.75分奪得金牌。

這面金牌對於徐玟圭而言，更是別具意義，讓他成為韓國史上首名拿下世青賽男子個人賽金牌的選手，而日本選手中田璃士以229.31分收下銀牌，銅牌則是由斯洛伐克選手哈加拉（Adam Hagara）以225.61分拿下。

徐玟圭受訪時表示，升上青年組後，為了能完成更多難度更高的動作，每天練習7小時，而他認為，這次世青賽收穫不少，將帶著這些經驗迎接接下來的比賽。

不僅徐玟圭在世青賽創造紀錄，身為地主台灣選手李宇翔今天以總分193.26分，突破個人在國際賽最佳成績，為自己在青年組賽事劃下完美句點，最終排名第16名的他，更一舉改寫昔日曹志禕在世青賽所締造的台將最佳名次（2014年、2017年第18名）。（編輯：陳政偉）1130302

15歲韓國滑冰新星徐玟圭（Minkyu Seo，前譯徐敏圭）2日勇奪2024世界青年花式滑冰錦標賽男子個人金牌，賽後開心披著韓國國旗繞場。中央社記者張新偉攝 113年3月2日

年僅15歲的韓國滑冰新星徐玟圭（Minkyu Seo，前譯徐敏圭）（中）2日在2024世界青年花式滑冰錦標賽以總分230.75分摘金；當長曲分數揭曉瞬間，徐玟圭開心振臂。中央社記者張新偉攝 113年3月2日