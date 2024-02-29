花式滑冰賽後扔娃娃喝采 百年慶祝傳統替賽事添趣

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（中央社記者黎建忠台北29日電）過去2天在台北小巨蛋舉行的世界青年滑冰錦標賽，台灣選手蔡玉鳳、李宇翔都在個人短曲有好表現而晉級，賽後觀眾透過「扔娃娃」喝采，這項特殊的傳統則得追溯至百年前。

1872年奧地利首度舉辦花式滑冰賽事，而這項賽事的特殊慶祝方式就是「拋禮物」，此後慢慢從觀眾席上傳開來，至今成為花式滑冰賽事不可或缺的一環。

觀眾為了表達對某一名選手的喜歡，多半會在他比賽表演結束後，朝著滑冰場內扔擲鮮花或者絨毛玩偶，再由小小朋友組成的志工團隊滑進場內撿拾玩偶。而更「內行」的粉絲，還會將禮物用透明塑膠袋包起來，以免有掉落物遺留在冰場內，對下一名選手造成危險。

最有名的例子就是世界滑冰名將、日籍的羽生結弦，全世界都知道他是小熊維尼的鐵粉，每次他出賽後現場都會扔進超過百隻的小熊維尼玩偶，後來因數量太多、短時間內清理不易，從2019年起在日本舉辦的比賽，禁止羽生結弦賽後扔東西進場。

今天在男子個人短曲創本季分數新高的李宇翔就笑說：「我自己很喜歡絨毛玩具，像蠟筆小新應該就是我最愛的角色。」至於這次來台的日本好手中田璃士，今天賽後也受到現場許多觀眾扔娃娃慶祝。

世界青年滑冰錦標賽的男子短曲項目已經結束，由來自韓國、拿下去年世界花式滑冰大獎賽土耳其站金牌的徐敏圭，以80.58分排名第1，而最終李宇翔也以排名第13名作收。（編輯：龍柏安）1130229

2024世界青年花式滑冰錦標賽29日繼續在台北小巨蛋進行，賽後場邊觀眾會透過「扔娃娃」到場中為選手們喝采，這項特殊的傳統可追溯至百年前。中央社記者張新偉攝 113年2月29日