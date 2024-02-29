更多編輯台推薦新聞：
台積電插旗熊本 菊陽町祭赴台旅遊補助每人2100元
國際

台積電插旗熊本 菊陽町祭赴台旅遊補助每人2100元

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天
生活

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

麻疹傳染力強 症狀感染途徑、預防與疫苗QA這裡看
生活

麻疹傳染力強 症狀感染途徑、預防與疫苗QA這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
瑞士下議院通過友台議案 要求簽署台瑞夥伴關係協定
首頁 / 運動

花式滑冰賽後扔娃娃喝采 百年慶祝傳統替賽事添趣

2024/2/29 19:12（2/29 20:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2024世界青年花式滑冰錦標賽在台北小巨蛋持續進行，賽後觀眾依循流傳百年傳統「扔娃娃」為選手喝采，來台參賽的日本好手中田璃士29日賽後也收到現場許多觀眾扔娃娃慶祝。中央社記者張新偉攝 113年2月29日
2024世界青年花式滑冰錦標賽在台北小巨蛋持續進行，賽後觀眾依循流傳百年傳統「扔娃娃」為選手喝采，來台參賽的日本好手中田璃士29日賽後也收到現場許多觀眾扔娃娃慶祝。中央社記者張新偉攝 113年2月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北29日電）過去2天在台北小巨蛋舉行的世界青年滑冰錦標賽，台灣選手蔡玉鳳、李宇翔都在個人短曲有好表現而晉級，賽後觀眾透過「扔娃娃」喝采，這項特殊的傳統則得追溯至百年前。

1872年奧地利首度舉辦花式滑冰賽事，而這項賽事的特殊慶祝方式就是「拋禮物」，此後慢慢從觀眾席上傳開來，至今成為花式滑冰賽事不可或缺的一環。

觀眾為了表達對某一名選手的喜歡，多半會在他比賽表演結束後，朝著滑冰場內扔擲鮮花或者絨毛玩偶，再由小小朋友組成的志工團隊滑進場內撿拾玩偶。而更「內行」的粉絲，還會將禮物用透明塑膠袋包起來，以免有掉落物遺留在冰場內，對下一名選手造成危險。

最有名的例子就是世界滑冰名將、日籍的羽生結弦，全世界都知道他是小熊維尼的鐵粉，每次他出賽後現場都會扔進超過百隻的小熊維尼玩偶，後來因數量太多、短時間內清理不易，從2019年起在日本舉辦的比賽，禁止羽生結弦賽後扔東西進場。

今天在男子個人短曲創本季分數新高的李宇翔就笑說：「我自己很喜歡絨毛玩具，像蠟筆小新應該就是我最愛的角色。」至於這次來台的日本好手中田璃士，今天賽後也受到現場許多觀眾扔娃娃慶祝。

世界青年滑冰錦標賽的男子短曲項目已經結束，由來自韓國、拿下去年世界花式滑冰大獎賽土耳其站金牌的徐敏圭，以80.58分排名第1，而最終李宇翔也以排名第13名作收。（編輯：龍柏安）1130229

2024世界青年花式滑冰錦標賽29日繼續在台北小巨蛋進行，賽後場邊觀眾會透過「扔娃娃」到場中為選手們喝采，這項特殊的傳統可追溯至百年前。中央社記者張新偉攝 113年2月29日
2024世界青年花式滑冰錦標賽29日繼續在台北小巨蛋進行，賽後場邊觀眾會透過「扔娃娃」到場中為選手們喝采，這項特殊的傳統可追溯至百年前。中央社記者張新偉攝 113年2月29日
2024世界青年花式滑冰錦標賽正在在台北小巨蛋進行，花滑賽後獨特的慶祝方式「拋禮物」從百年前持續至今，已是花式滑冰賽事不可或缺的一環。圖為韓國選手徐敏圭的粉絲29日在場邊為他拋出娃娃。中央社記者張新偉攝 113年2月29日
2024世界青年花式滑冰錦標賽正在在台北小巨蛋進行，花滑賽後獨特的慶祝方式「拋禮物」從百年前持續至今，已是花式滑冰賽事不可或缺的一環。圖為韓國選手徐敏圭的粉絲29日在場邊為他拋出娃娃。中央社記者張新偉攝 113年2月29日
#李宇翔
#蔡玉鳳
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.47