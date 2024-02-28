蔡玉鳳晉級花滑世青賽長曲 興奮獲得滿手戰利品

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（中央社記者陳容琛台北28日電）台灣滑冰新星蔡玉鳳今天在2024年花滑世青賽的女子個人短曲項目，繳出56.30分，確定晉級長曲項目，賽後她得到滿滿的娃娃，更令她興奮的是還有最愛的蠟筆小新。

去年才升上女子青年組，蔡玉鳳就迎來噴井式爆發的一個賽季，除了勇奪亞洲錦標賽女子青年組金牌、國際滑冰總會（ISU）青年大獎賽大阪站銅牌，還成為台灣花滑史上取得冬季青年奧運參賽資格的第1人。

在家人全員出動的情況下，蔡玉鳳今天在2024年世界青年花式滑冰錦標賽女子個人短曲項目亮相，即便一開始有些小失誤，但她立刻回穩，幾乎沒有受到影響，最終獲得56.30分，確定晉級後天的長曲項目，賽後蔡玉鳳承認，她還是很激動。

「曲子的完成度算很滿意，不過一定有些小細節不足，像第1個跳可以更乾淨，相信還有很大進步空間。」蔡玉鳳說道，身為地主選手，她已經提前做好心理準備，並將觀眾的熱情歡呼聲化為動力，「沒有想像中那麼可怕，感謝大家今天來看我比賽。」

2024年世界青年花式滑冰錦標賽28日展開，首日女子單人項目中，台灣地主小將蔡玉鳳展現苦練成果，拿下56.30分。中央社記者張新偉攝 113年2月28日

教練張偉梓提到，來到本季最後一戰，因此讓蔡玉鳳首度嘗試「3+3」跳躍，期望漂亮地延續到下一個賽季，雖然發生小失誤，他仍肯定愛徒表現。

接下來蔡玉鳳將備戰3月1日登場的女子個人長曲，她也期許按照教練制定的計畫，動作可以乾淨俐落完成，包含在技術上的變更、訓練修正的細節。

有趣的是，上次花滑世青賽在台灣舉行，當時的蔡玉鳳還是場邊花童，「那時候單純覺得滑冰很好玩，沒想過真的站在賽場上，心情有點感動。」賽後她得到滿滿觀眾拋下的娃娃，蔡玉鳳興奮喊道：「最喜歡蠟筆小新。」（編輯：龍柏安）1130228

台灣滑冰女將蔡玉鳳2023年才升上青年女子組，28日正式迎接本季青年組最後一戰的2024年世界青年花式滑冰錦標賽，晚間在短曲項目順利完成演出。中央社記者趙世勳攝 113年2月28日

2024年世界青年花式滑冰錦標賽28日在台北小巨蛋登場，地主小將蔡玉鳳晚間在短曲項目出賽秀成果，場邊冰迷也拋下許多可愛玩偶娃娃給予鼓勵，令她開心不已。中央社記者張新偉攝 113年2月28日

台灣滑冰女將蔡玉鳳28日晚間在2024年世界青年花式滑冰錦標賽青年女子組短曲項目出賽，展現冰上魅力，場邊地主觀眾為她加油。中央社記者趙世勳攝 113年2月28日

台灣花滑女子新星蔡玉鳳28日晚間在2024年世界青年花式滑冰錦標賽青女短曲項目登場，展現苦練多時成果並拿下56.30分，在完成演出後難掩開心激動情緒。中央社記者張新偉攝 113年2月28日

2024年世界青年花式滑冰錦標賽28日在台北小巨蛋登場，台灣女將蔡玉鳳晚間出戰青女短曲賽事，完成後獲得場邊觀眾歡呼鼓掌，也有冰迷丟下玩偶表達鼓勵。中央社記者趙世勳攝 113年2月28日

2024年世界青年花式滑冰錦標賽28日起在台北小巨蛋正式展開各項賽程，地主好手蔡玉鳳晚間出戰青年女子組短曲項目，帶來精彩演出。中央社記者趙世勳攝 113年2月28日

2024年世界青年花式滑冰錦標賽青年女子組短曲賽程28日下午起展開，台灣花滑新星蔡玉鳳晚間登場展現冰上技巧，拿下56.30分。中央社記者張新偉攝 113年2月28日