花滑世青賽2/28小巨蛋登場 島田麻央拚連霸

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）2024年世界青年花式滑冰錦標賽2月28日至3月3日將在台北小巨蛋登場，中華民國滑冰協會今天表示，台灣將派出李宇翔、蔡玉鳳參賽，且多名世界青年好手將來台，其中日本選手島田麻央將拚連霸。

繼2017年後，台北市第2次主辦國際滑冰總會（ISU）世界青年花式滑冰錦標賽，這次小巨蛋製冰不僅請來韓國平昌冬奧製冰團隊前來技術支援，預計還將有來自超過45個國家和地區、共200多名世界頂尖青年花式滑冰選手參賽。

中華民國滑冰協會今天公布參賽名單，女子組部分，包括2023世界青年花式滑冰錦標賽、2024冬季青年奧林匹克運動會花式滑冰比賽冠亞軍得主，日本選手島田麻央與韓國選手申智雅將在小巨蛋分出高下，其中島田麻央將尋求連霸。

男子組部分，來自日本的英日混血小將中田璃士，去年在青年大獎賽系列站拿下1金2銀，與韓國新秀徐敏圭、斯洛伐克小將哈加拉（Adam Hagara）都是奪冠熱門。

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台灣這次將有李宇翔、蔡玉鳳2名選手參賽，蔡玉鳳透過影片表示，「很期待、興奮與激動，還是會有點緊張，但這次不會給自己訂名次目標，希望能展現精彩完整的表現，突破自己最佳成績。」

今年世青賽的比賽項目分為青年男子單人滑、青年女子單人滑、青年雙人滑和青年冰舞等4大種共8場次精彩賽事，以及最後1天的群星表演嘉年華，為推廣滑冰運動，中華民國滑冰協會表示，已開放免費索取門票，截至目前為止，索取已超過7成。（編輯：張雅淨）1130216