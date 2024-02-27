拚花式滑冰世青賽 蔡玉鳳與教練有賭注

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（中央社記者陳容琛台北27日電）2024年世界青年花式滑冰錦標賽明天將於台北小巨蛋舉行，其中台灣新星蔡玉鳳的教練張偉梓透露，與愛徒有約定，只要達到目標即贈送卡地亞手環。

從7歲接觸花式滑冰、小學3年級接受專業訓練，蔡玉鳳笑說，因為姊姊關係而開啟「花滑人生」，「一開始覺得很好玩，即便現在感覺不好玩的地方很多，但這個運動最吸引我的地方，是我一個人可以得到全場觀眾鼓掌。」

去年才升上女子青年組，卻是蔡玉鳳突破的一個賽季，除了勇奪亞洲錦標賽女子青年組金牌、國際滑冰總會（ISU）青年大獎賽大阪站銅牌，還成為台灣花滑史上取得冬季青年奧運資格第一人。

如今將迎接本季青年組最後一戰的2024年世界青年花式滑冰錦標賽，身為地主選手的蔡玉鳳透露非常期待，雖然在台灣出賽壓力比較大，但她能把壓力轉換為動力，尤其這次女子短曲項目首次加入「3+3」跳躍，「希望可以完美地結束今年賽季。」

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為了激勵蔡玉鳳，教練張偉梓透露，這次與愛徒有賭注，只要在短曲的小分表去頭去尾是clean，即送一套高爾夫球具，「因為她也想學高爾夫。」而一旁的蔡玉鳳則稚氣地說：「雖然沒有打過高球，但我覺得很帥。」此外，若總成績前8名再加碼卡地亞（Cartier）手環。

張偉梓更分享，過去蔡玉鳳一直有想打耳洞的想法，不過媽媽不同意，因此去年在ISU青年大獎賽大阪站，告訴她只要奪牌，就幫忙說服媽媽，「最後真的拿下銅牌，我就送她一對蒂芙尼（Tiffany & Co.）耳環。」（編輯：張雅淨）1130227