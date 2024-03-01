冬季青奧牽起緣分 蔡玉鳳想帶國外好友逛夜市
2024/3/1 23:17（3/1 23:36 更新）
（中央社記者陳容琛台北1日電）台灣滑冰新星蔡玉鳳日前征戰冬季青年奧運，結識美國華裔小將張雪陽（Sherry ZHANG），她笑說這次的花滑世青賽，必須盡地主之誼，兩人已經相約逛夜市。
與蔡玉鳳的緣分來自於1月的冬季青年奧運，美國華裔小將張雪陽透露，蔡玉鳳透過社群媒體得知自己會講中文，兩人感覺一見如故，很快就打成一片，「她那時候主動來跟我講話，而且超級熱情，我也很喜歡她，因為她的個性很棒，所以很開心我們相遇。」
而這次來到台灣參加世界青年滑冰錦標賽，蔡玉鳳也答應張雪陽，必須盡地主之誼，兩人也已經相約逛夜市。張雪陽提到，自己是第1次來台灣，並稱讚麵很好吃，「我很喜歡這個的環境，飯店很大然後什麼都有，吃的東西也很棒，還交到新的朋友，我覺得非常滿意。」
不過，今天在女子長曲項目，張雪陽繳出115.47分，以總分174.04分名列第8名，無緣站上頒獎台。她自評有點失望，並秀出自己的腿，「熱身時還不小心有點受傷。」
而今天出現跌倒失誤的蔡玉鳳，在長曲僅拿下102.60分，本季最終戰以第23名作收，「很多明顯失誤，其實心情有點難過，不過賽後難過沒有用，必須調整一下心態，回去再解決問題，但我還算滿意這次比賽。」（編輯：謝雅竹）1130301
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