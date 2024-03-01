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冬季青奧牽起緣分 蔡玉鳳想帶國外好友逛夜市

2024/3/1 23:17（3/1 23:36 更新）
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台灣滑冰新星蔡玉鳳（右）1日在2024花滑世青賽女單位列第23名，本季也畫下句點。她賽後受訪認為，本季很幸運，未來會持續加強自己不足之處。圖為蔡玉鳳開心收下7大袋娃娃，並與教練張偉梓（左）合影。中央社記者張新偉攝 113年3月1日
台灣滑冰新星蔡玉鳳（右）1日在2024花滑世青賽女單位列第23名，本季也畫下句點。她賽後受訪認為，本季很幸運，未來會持續加強自己不足之處。圖為蔡玉鳳開心收下7大袋娃娃，並與教練張偉梓（左）合影。中央社記者張新偉攝 113年3月1日
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（中央社記者陳容琛台北1日電）台灣滑冰新星蔡玉鳳日前征戰冬季青年奧運，結識美國華裔小將張雪陽（Sherry ZHANG），她笑說這次的花滑世青賽，必須盡地主之誼，兩人已經相約逛夜市。

與蔡玉鳳的緣分來自於1月的冬季青年奧運，美國華裔小將張雪陽透露，蔡玉鳳透過社群媒體得知自己會講中文，兩人感覺一見如故，很快就打成一片，「她那時候主動來跟我講話，而且超級熱情，我也很喜歡她，因為她的個性很棒，所以很開心我們相遇。」

而這次來到台灣參加世界青年滑冰錦標賽，蔡玉鳳也答應張雪陽，必須盡地主之誼，兩人也已經相約逛夜市。張雪陽提到，自己是第1次來台灣，並稱讚麵很好吃，「我很喜歡這個的環境，飯店很大然後什麼都有，吃的東西也很棒，還交到新的朋友，我覺得非常滿意。」

不過，今天在女子長曲項目，張雪陽繳出115.47分，以總分174.04分名列第8名，無緣站上頒獎台。她自評有點失望，並秀出自己的腿，「熱身時還不小心有點受傷。」

而今天出現跌倒失誤的蔡玉鳳，在長曲僅拿下102.60分，本季最終戰以第23名作收，「很多明顯失誤，其實心情有點難過，不過賽後難過沒有用，必須調整一下心態，回去再解決問題，但我還算滿意這次比賽。」（編輯：謝雅竹）1130301

台灣滑冰新星蔡玉鳳日前征戰冬季青年奧運時結識美國華裔小將張雪陽（Sherry Zhang）（圖），蔡玉鳳1日受訪時笑說，這次花滑世青賽必須盡地主之誼，兩人已經相約逛夜市。中央社記者張新偉攝 113年3月1日
台灣滑冰新星蔡玉鳳日前征戰冬季青年奧運時結識美國華裔小將張雪陽（Sherry Zhang）（圖），蔡玉鳳1日受訪時笑說，這次花滑世青賽必須盡地主之誼，兩人已經相約逛夜市。中央社記者張新偉攝 113年3月1日
美國華裔花式滑冰小將張雪陽（Sherry Zhang）1日在2024世界青年花式滑冰錦標賽女子長曲項目拿下115.47分，最終以總分174.04分名列第8。她賽後自評有點失望。中央社記者張新偉攝　113年3月1日
美國華裔花式滑冰小將張雪陽（Sherry Zhang）1日在2024世界青年花式滑冰錦標賽女子長曲項目拿下115.47分，最終以總分174.04分名列第8。她賽後自評有點失望。中央社記者張新偉攝　113年3月1日
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