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花滑世青賽出現失誤 蔡玉鳳以第23名作收

2024/3/1 21:45
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（中央社記者陳容琛台北1日電）台灣滑冰新星蔡玉鳳今天在花滑世青賽的女子長曲出現跌倒失誤，繳出102.60分，以第23名作收，為本季劃下不完美句點。不過，她表示有感受到自己的不足，未來持續加強。

去年才升上女子青年組，蔡玉鳳就迎接爆發的一個賽季，除了勇奪亞洲錦標賽女子青年組金牌、國際滑冰總會（ISU）青年大獎賽大阪站銅牌，還成為台灣花滑史上取得冬季青年奧運參賽資格的第1人。

以地主選手身分征戰2024年世界青年花式滑冰錦標賽，蔡玉鳳日前在女子短曲以56.30分確定晉級，然而今天在長曲卻出現跌倒失誤，最後僅拿下102.60分，以第23名作收，也為本季劃下不完美的句點。

「很多明顯失誤，其實心情有點難過，不過賽後難過沒有用，必須調整一下心態，回去再解決問題。」蔡玉鳳說道。她指出，即便發生跌倒失誤，但當下內心沒有慌亂，反倒告訴自己堅持住，把剩餘的部分完美展現，「很高興我有做到這一點，所以還算滿意這次比賽。」

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回顧今年賽季，蔡玉鳳透露，升上青年組後，看到很多厲害的選手，也更清楚不足之處，尤其歷經密集賽事的磨練，讓自己進步得更快，「我覺得很幸運，能夠參加到冬季青年奧運，然後世青賽剛好又在自己的國家。」

教練張偉梓坦言，蔡玉鳳確實頂著很大的主場壓力，「大家都是來看她，所以只能盡量引導她往正能量的方向。」他認為愛徒本季的表現很棒，不過比賽經驗值還是不太夠，因此下一季預計將安排更多比賽，甚至遠征歐洲賽場，並持續加強技術純熟度。（編輯：陳政偉）1130301

#蔡玉鳳
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