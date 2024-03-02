李宇翔花滑世青賽創個人最佳 力拚冬奧門票

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣小將李宇翔今天世界青年花式滑冰錦標賽順利完成長曲項目，他賽後驚訝掩面，而他以總分193.26分締造個人國際賽最佳，為自己在青年組賽事劃下完美句點，後續將力拚2026冬季奧運資格。

2024年世界青年花式滑冰錦標賽在台北小巨蛋舉行，去年在全國菁英錦標賽寫下新里程碑、成為史上首位總分破200分青年男子選手的李宇翔，這次以地主身分，迎接升上成人組前最後1場世青賽，男子短曲滑出本季新高的66.53分。

李宇翔今天被安排在第2組第3位出賽，雖然在長曲項目第2個3周半的動作，因不足圈被扣分，所幸仍順利完賽，長曲126.73分，再創本季最佳。

李宇翔賽後掩面，並露出驚訝的表情，他受訪時解釋：「其實在曲子中間已經累了，腦筋一片空白，就靠身體自然完成後續動作。沒想過能把所有動作都穩定執行，雖然沒發揮到最好，但至少沒有太重大失誤。」

去年世青賽沒能晉級長曲項目，李宇翔在今年達成目標，更以總分193.26分，締造個人在國際賽最佳成績，他開心地表示，之前分數約170分、180分，沒想過能在世青賽中突破190分的門檻。

能挺進世青賽前20名，李宇翔透露，已超越賽前設定目標，為自己在青年組賽事劃下完美句點。

李宇翔接下來將持續為升上成人組做準備，他自認，目前在技術、滑行、步伐、表演分方面，與其他選手還有很大的差距，接下來規劃將排練新曲，目標取得2026冬季奧運資格。（編輯：陳政偉）1130302