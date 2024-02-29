花滑世青賽 李宇翔短曲高分晉級喊突破心魔

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（中央社記者黎建忠台北29日電）台灣花式滑冰好手李宇翔今天在2024世界青年滑冰錦標賽男子個人短曲，以賽季新高的66.53分確定晉級長曲項目，賽後他開心地說，「終於突破心魔。」

世界青年滑冰錦標賽今天進行的男子個人短曲，地主好手李宇翔排在第5組的6名選手中壓軸登場，他出場時現場觀眾歡呼聲不斷，李宇翔也跟著嗨了起來，也向場邊觀眾揮手示意。

李宇翔賽後看到計分板，先忍不住大叫說：「後面的選手都比我強很多耶！」，隨即接受媒體聯訪時笑著表示，其實賽前非常緊張，在準備區緊張到腳都在抖，「原本我只希望可以晉級長曲就好，沒想到可以拿到這麼高的分數。」

賽後的結束動作剛完成，李宇翔就激動的掩面，他解釋說道，「最主要就是自己一個3+3的旋轉動作，在練習時失誤率很高，所以當今天成功做完時，我才感受到終於突破心魔。」

今天也是李宇翔首次在台灣出賽，精彩的表現讓他賽後接受到觀眾「扔娃娃」的慶祝儀式，現場預估超過50隻的絨毛玩具被丟進場。

李宇翔表示，過去在國外比賽，賽後最多不超過10隻娃娃，「今天看到這麼多玩偶真的很感動，我自己都會帶回家收起來，當作最棒的回憶。」

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下個賽季就將轉戰成人組的李宇翔，把握住最後一次在世青出賽的機會，並且在2個月前特地找了2名韓國教練幫忙。李宇翔說：「韓國教練很會比賽，另外在動作編排以及訓練上，都有很獨特的地方。」

教練之一的金秀珍提到，雖然知道李宇翔是很有實力的選手，「但拿到這麼高的分數我們確實也有點訝異，這場比賽結束後，我們就會繼續加強他的技術層面，讓李宇翔到成人組能無縫接軌。」（編輯：李亨山）1130229