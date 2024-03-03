花滑一姐丁子涵想念食品科學 盼推健身食品品牌

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣花滑一姐丁子涵除了想在冰上闖出一片天外，目前就讀台北市西松高中的她，有意未來大學出國攻讀食品科學相關科系，希望將來能打造屬於自己的品牌、販賣健身食品。

今年2月剛滿18歲的丁子涵，過去不僅是第1位晉級世青賽長曲的台灣本土女子選手，去年亞洲花式滑冰錦標賽更奪得成人女子組銀牌，今年再戰2024年四大洲花式滑冰錦標賽則締造個人最佳，以第10名作收。

丁子涵3月中即將參加在加拿大舉行的世錦賽，今天受邀參加在台北小巨蛋舉行的世界青年花式滑冰錦標賽群星表演嘉年華，她受訪時表示，上一次參加世錦賽因短曲項目表演未能在時間內完成，錯失晉級機會，希望這次能晉級長曲項目，以彌補前次的遺憾。

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在世錦賽過後，就讀西松高中國際文憑IBDP雙語實驗班的丁子涵，預計將重心移往學校，有意出國就讀大學的她，目前已有英國倫敦國王學院（King's College London）、加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）等學校向她招手，但一切還得5月會考過後才能明朗。

丁子涵表示，平時主修生物、化學等課程，她透露，國中起就對保健、營養食品有興趣，希望大學時能攻讀食品科學相關科系，研究加工和研發部分，期待未來打造屬於自己的品牌，販賣健身食品。（編輯：張雅淨）1130303