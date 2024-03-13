全英羽球公開賽 葉李配、麟洋配晉級16強

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（中央社記者陳容琛台北13日電）揮別上週法國羽球公開賽首輪淘汰低潮，台灣混雙李佳馨、葉宏蔚及台灣男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今天皆順利挺進全英羽球公開賽16強。

上週法國公開賽首輪即遭到淘汰，世界排名第12的「葉李配」李佳馨、葉宏蔚今天轉戰全英公開賽重新出發，沒想到首輪強碰世界排名第2、去年世錦賽金牌的「韓國組合」徐承宰、蔡侑玎，雙方過去3度對戰，「葉李配」取得1勝2負，唯一1勝是今年的印度公開賽。

此役首局「葉李配」一開始以4比1領先，兩組人馬隨即卻陷入膠著，然而雖然數度被對手扳平比分，但台灣組合皆未處於落後局面，並在17比16時連得3分，才終於擺脫「韓國組合」的糾纏，以21比17先下一城。

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帶著聽牌氣勢，「葉李配」在次局打出9比3的強勢開局，並在技術暫停後，不斷擴大領先差距，最後以21比10搶下比賽勝利，而且僅花29分鐘，就取得混雙16強門票。

另外，同樣在上週法國公開賽「一輪遊」，世界排名第10的台灣男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，今天則在全英公開賽面對世界排名第11的「印尼組合」馬辛（Daniel Marthin）、卡爾南多（Leo Rolly Carnando），連續2局都在技術暫停後上演逆轉秀，最後以21比19、21比19順利晉級男雙16強。（編輯：張雅淨）1130313