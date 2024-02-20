搶羽球奧運積分 葉宏蔚盼世界排名升到前10

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（中央社記者陳容琛台北20日電）即將征戰歐洲賽場，爭取巴黎奧運積分，台灣羽球混雙好手葉宏蔚表示，以世界排名前10為目標，尤其要把握好法國公開賽、全英公開賽等大賽。

葉宏蔚與混雙搭檔李佳馨從2022年合拍，目前世界排名第12名，有望前進巴黎奧運殿堂，而兩人日前殺進印度公開賽4強，締造「葉李配」在超級750系列賽的最佳成績，展現不俗的競爭力。

持續爭取巴黎奧運積分，葉宏蔚今天接受媒體聯訪時表示，期望把握接下來征戰歐洲賽場的機會，並把重點擺在超級750系列賽的法國公開賽、超級1000系列的全英公開賽，「希望世界排名能提升到前10，而且每站比賽都要打進8強才算及格。」

超過1個月沒有實戰，葉宏蔚透露，農曆春節期間完全沒有碰羽球，僅靠跑步維持體能，他笑說：「其實蠻不習慣的，畢竟平常都一直拿著球拍，有種閒不下來的感覺。」

相較於世界頂尖的混雙組合，葉宏蔚認為，其實實力落差不大，只是細節處理還不如對手，「所以要求自己在控制失誤、得分效率都要再提升。」

另外，世界排名第27名的許玟琪為台灣第2女單，不過由於羽球天后戴資穎的排名在前，因此許玟琪必須拚到前16名，才有機會踏上五環殿堂。許玟琪透露，期許超級500系列以上的賽事至少打進8強，其餘較小的賽事則以4強為目標，她笑說現在不會在意世界排名，「看了只會得失心更重，所以專注享受比賽過程。」（編輯：李亨山）1130220