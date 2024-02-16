羽球亞團賽惜敗泰國 台灣女團無緣締造隊史最佳

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（中央社記者陳容琛台北16日電）在馬來西亞莎阿南舉行的亞洲羽球團體錦標賽，台灣女團今天在8強戰面對泰國，僅靠許玟琪拿下1點，以1比3的點數落敗，無緣隊史首度4強。

昨役遭到日本0比5橫掃，台灣羽球女團以分組第2晉級8強，經過重新抽籤後，確定迎戰泰國，今天排出的5點陣容分別為第1點女單許玟琪、第2點女雙林琬清與許雅晴、第3點女單白馭珀、第4點女雙胡綾芳與楊景惇、第5點女單宋碩芸。

面對世界排名第17的泰國女將素尼達（Supanida Katethong），台灣女單二姐許玟琪展現絕佳狀態，成功限制對手發揮，更在握有賽末點情況下，直接下壓得分，以21比14、21比17獲勝，不僅報了兩週前在泰國大師賽落敗之仇，還幫助台灣女團先馳得點。

第2點女雙林琬清與許雅晴乘勝追擊，即便一度浪費掉5分領先，但仍以23比21搶下首局，可惜未能守住領先優勢，接連以11比21、16比21不敵世界排名第10的宗功攀（Jongkolphan Kititharakul）與拉溫達（Rawinda Prajongjai）。

加上第3點女單白馭珀以11比21、15比21不敵世界排名第18的布莎南（Busanan Ongbamrungphan），台灣女團陷入1比2落後。

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來到關鍵第4點，由台灣女雙胡綾芳與楊景惇出戰世界排名第13的本雅帕（Benyapa Aimsaard）與倫塔卡恩（Nuntakarn Aimsaard），首局「胡楊配」緊咬比分，不過在14比15落後時，連得4分逆轉戰局，以21比18率先搶下。

次局以11比9進入技術暫停，「胡楊配」卻在技術暫停後出現亂流，遭到對手連得5分，也失去領先位置，即便化解2個局點，仍以19比21讓出。試圖在決勝局振作，「胡楊配」又在技術暫停後被對手拉開差距，最後以12比21落敗，也讓台灣女團的4強夢碎。（編輯：張雅淨）1130216