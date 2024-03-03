丁子涵受邀花滑世青賽演出 蔡玉鳳舞姿俏皮有特色

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北3日電）世界青年花式滑冰錦標賽今天落幕，台灣花滑一姐丁子涵受邀參加群星表演嘉年華，透過演出與音樂闡述墨西哥畫家人生；蔡玉鳳選用的歌曲和服裝則呈現原住民風，俏皮舞蹈也讓人印象深刻。

2024世界青年花式滑冰錦標賽賽程昨天全數結束，今天在台北小巨蛋舉辦群星表演嘉年華，讓觀眾一睹各國選手精心設計演出，而這次代表台灣出賽的青年組李宇翔、蔡玉鳳，以及成年組選手丁子涵、林芳毅，都在閉幕式表演亮相。

丁子涵過去在台灣舉辦的2016年四大洲花式滑冰錦標賽，就曾有在閉幕演出的經驗，她這次受邀參加世青賽閉幕表演，在備戰3月中世錦賽同時，特別花了1個月時間練習。

目前就讀西松高中的丁子涵，因課程的緣故，接觸到墨西哥傳奇女畫家芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）故事，而卡蘿雖因車禍造成行動不便，卻依舊積極創作，也讓曾在滑冰路上經歷受傷和挫折的丁子涵有所啟發。

丁子涵透過花滑技巧和卡蘿紀錄片的音樂，闡述卡蘿人生，並仿造卡蘿招牌造型，在頭部別上自製的玫瑰花裝飾，並在表演過程加入墨西哥傳統舞蹈常見的扇子作為道具。

丁子涵受訪時表示，世青賽是個非常盛大的場合，希望呈現最好的一面，因此特別請加拿大編舞師協助，花了約1個月時間排練，「備戰世錦賽，賽前會非常密集訓練，但偶爾會有疲憊感，能夠練一下表演曲、轉換心情，感覺很不錯。」

丁子涵今天給自己打了8.5分（滿分10分），她表示，雖然剛開場有點小失誤，「但這次表演放鬆很多， 比較可以跟觀眾互動，情緒也做得很到位。」

至於台灣小將蔡玉鳳選用歌手A-Lin歌曲，一襲紅色表演服上鑲有不少亮片，搭配髮飾，充滿濃濃原住民風，在冰上俏皮的舞蹈，更展現其活力的一面。

相較於比賽，蔡玉鳳今天更享受於表演當中，她表示，「真的很有趣，跟比賽感覺完全不同，今天表演沒什麼壓力，就享受觀眾歡呼聲。」（編輯：張雅淨）1130303