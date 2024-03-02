金門快艇案 海委會：專案籌補密錄器建置錄影設備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北2日電）中國快艇闖金門海域翻覆致2死，海委會下週將赴立法院專題報告。根據書面報告，海委會指出，取締於法有據，但影像蒐證未臻完備，為避免類似案件再發生，將專案籌補密錄器及建置全時360度監視錄影設備。

海委會強調，已責成海巡署「成立策進小組」，優化執勤裝備及勤務管理，並確實虛心整體檢討，此案海巡人員嚴正執法，但在通報及蒐證工作仍有疏忽，造成案件發生後無法對社會與家屬有效釐清案情，需確實檢討精進。

立法院內政委員會4日將邀請海洋委員會主委管碧玲、大陸委員會主委邱太三、國防部及海軍司令部等官員就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，並備質詢。海委會的書面報告已送抵立法院。

海委會在書面報告區分執法過程、後續處理及研析檢討3大部分論述。其中在研析檢討部分，海委會指出，依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規定，大陸船舶未經許可不得進入禁止、限制水域，此案該快艇除有越界、拒檢事實，且屬於三無船舶，雙方對於該類船舶均會加強取締，海巡署取締於法有據。

海委會指出，中國海警局於2月18日午間宣布在金廈海域執行巡查行動，中國海警等2艘船隻即於19日下午針對航經限制水域外的國籍「初日號」遊輪進行登檢，對台灣施壓意圖明顯，海巡署會持續密切關注當地海域情勢，秉持「依法執行、不升高衝突」等原則，妥適應處海上狀況。

但海委會也強調，因海巡署多功能艇未配置全船監視系統，執法過程中因高速追逐狀況，船身受海浪影響劇烈晃動，海巡人員須高度專注維持平衡，致負責蒐證海巡人員未即拿取手持式攝影機完成蒐證程序，蒐證未臻完備。

海委會指出，將專案籌補密錄器及建置全時360度監視錄影設備於多功能艇，確保蒐證作業完備。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

海委會表示，立法院內政委員會曾決議考量海巡人員執法環境特殊，建議海巡署應於2個月內研議配發密錄器予基層人員，期間雖陸續籌補1358台，但目前配發所屬使用密錄器，未採用執勤人員每人1台方式配發，未來將改採每人1台方式配發。

海委會指出，海巡署原已完成民國114至117年「海巡基本裝備汰補改善中程計畫」籌購，因行政院核准用支第二預備金，將提前於113年完成密錄器編裝率100%目標，加速籌購不足數量。（編輯：黃瑞弘）1130302