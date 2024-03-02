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金門快艇案持續閉門會談 中方律師出席溝通

2024/3/2 15:31
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（中央社記者洪學廣金門縣2日電）中國快艇翻覆案，雙方今天上午再度舉行閉門會議，中方律師也重返會場溝通，但雙方人員均避談是否有會談結果，據悉下午也會展開會談，盼能早日有結論。

海巡署表示，目前海巡還是秉持善意，持續盡最大努力與中方及家屬溝通，後續如果有相關確切資訊，會再適時對外說明。

中國快艇翻覆案，雙方近日仍在金門馬不停蹄進行閉門會談，今天上午9時由海巡署副署長許靜芝與陸委會、海基會官員與中方人員會談，這次密談共約80分鐘。

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不過，面對現場媒體追問，雙方代表在步出會場後仍三緘其口，似乎仍無交集和結論。據悉下午將再繼續協商，目前海巡署人員已到場等候。

知情人士指出，中方連日來堅持家屬要求海巡認錯、道歉，但海巡署則認為未錄影蒐證固然有疏失，也已為此道歉檢討，不過這不是導致快艇翻覆主因，海巡一切依法行政，雙方代表為此僵持不下。但若會談順利有結論，中方代表也可望盡快返國。（編輯：郭諭儒）1130302

#中方
#陸委會
#海巡署
#許靜芝
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