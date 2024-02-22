金門快艇案陸拒簽人員移交書 陸委會還原現場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北22日電）中國大陸快艇闖入金門水域翻覆事件釀2死，2人生還，大陸代表日前抵金門處理後續事宜拒簽人員移交書。陸委會今天表示，移交書是一個見證紀錄，當天陸委會人員僅是協助傳遞。

大陸委員會（陸委會）22日下午召開例行記者會，副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。

媒體報導，晉江市紅十字會秘書長曹榮山20日於金門協處快艇案，期間陸委會官員要求曹榮山簽署遣返人員移交證書，曹榮山直接拒絕，場面一度尷尬；據悉拒簽理由為未獲官方授權，倘若簽了，恐會被懲處。

詹志宏今天表示，過往案例都有簽署交接書，佐證平安地將人交還給對方，這是一個雙方見證紀錄，這次人員移交不是第一次有交接書。另外，現場非由陸委會執行相關作業，所謂陸委會官員要求簽署，這是個誤解。

他說明，當天是海巡人員欲把交接書交給對方簽署，由於現場人太多，未能直接傳遞給對方，於是由站在中間的陸員會人員協助傳遞，「沒有所謂我們的人拿給他」，當然也沒有要求對方簽署一事；陸委會不負責執行，不是交接書主要出示者。

詹志宏強調，這次事件涉及三無船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記），對於這類船舶必須依法取締；根據海巡署統計，過去3年驅離、扣留船舶超過4千艘，其中約有1/3船舶沒有船名，這是違法的。

他提到，中國大陸法律對於三無船舶罰得很重，不過其是否有取締又是另一回事，倘若對岸嚴格取締，就不會有這麼多騷擾個案發生；這次發生不幸意外事件，這不是大家樂見的，如果沒有前面的因，或許後面的果可以避免。（編輯：楊昇儒）1130222