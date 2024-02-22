更多編輯台推薦新聞：
OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業
科技

OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快艇案生還者返中國後翻供 金檢：原筆錄自承沒感覺船被推撞
首頁 / 兩岸
中國快艇越界翻覆2死
新聞專題
中國快艇越界翻覆2死1/63
首頁 / 兩岸

金門快艇案陸拒簽人員移交書 陸委會還原現場

2024/2/22 18:20（2/22 18:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
大陸委員會（陸委會）22日下午召開例行記者會，副主委兼發言人詹志宏還原大陸代表拒簽金門快艇案人員移交書過程，並出示過往簽署的紅十字會交接見證書、兩岸共打協議人員移管交接書，強調這次人員移交不是第一次有交接書。中央社記者李雅雯攝 113年2月22日
大陸委員會（陸委會）22日下午召開例行記者會，副主委兼發言人詹志宏還原大陸代表拒簽金門快艇案人員移交書過程，並出示過往簽署的紅十字會交接見證書、兩岸共打協議人員移管交接書，強調這次人員移交不是第一次有交接書。中央社記者李雅雯攝 113年2月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北22日電）中國大陸快艇闖入金門水域翻覆事件釀2死，2人生還，大陸代表日前抵金門處理後續事宜拒簽人員移交書。陸委會今天表示，移交書是一個見證紀錄，當天陸委會人員僅是協助傳遞。

大陸委員會（陸委會）22日下午召開例行記者會，副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。

媒體報導，晉江市紅十字會秘書長曹榮山20日於金門協處快艇案，期間陸委會官員要求曹榮山簽署遣返人員移交證書，曹榮山直接拒絕，場面一度尷尬；據悉拒簽理由為未獲官方授權，倘若簽了，恐會被懲處。

詹志宏今天表示，過往案例都有簽署交接書，佐證平安地將人交還給對方，這是一個雙方見證紀錄，這次人員移交不是第一次有交接書。另外，現場非由陸委會執行相關作業，所謂陸委會官員要求簽署，這是個誤解。

他說明，當天是海巡人員欲把交接書交給對方簽署，由於現場人太多，未能直接傳遞給對方，於是由站在中間的陸員會人員協助傳遞，「沒有所謂我們的人拿給他」，當然也沒有要求對方簽署一事；陸委會不負責執行，不是交接書主要出示者。

詹志宏強調，這次事件涉及三無船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記），對於這類船舶必須依法取締；根據海巡署統計，過去3年驅離、扣留船舶超過4千艘，其中約有1/3船舶沒有船名，這是違法的。

他提到，中國大陸法律對於三無船舶罰得很重，不過其是否有取締又是另一回事，倘若對岸嚴格取締，就不會有這麼多騷擾個案發生；這次發生不幸意外事件，這不是大家樂見的，如果沒有前面的因，或許後面的果可以避免。（編輯：楊昇儒）1130222

中國快艇越界翻覆2死
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
快艇案生還者返中國後翻供 金檢：原筆錄自承沒感覺船被推撞
172.30.142.48