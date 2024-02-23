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中國快艇翻覆案 蔡清祥：金門地檢署用最快速度查明

2024/2/23 09:36
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（中央社記者林敬殷台北23日電）中國快艇闖入金門水域翻覆事件釀2死，外界有人質疑海巡人員執法未按照SOP，法務部長蔡清祥今天表示，對於外界的一些揣測，金門地檢署昨天已做了詳細的澄清說明，事實真相如何，金門地檢署會用最快速度查明。

行政院長陳建仁今天率領相關部會首長赴立院進行「民進黨政府執政八年台灣食安問題總檢討」專案報告，蔡清祥會前受訪時做上述表示。

中國大陸1艘「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日越界闖入金門海域，因躲避海巡署追緝翻覆釀成2死。

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針對罹難家屬及部分人士質疑海巡未依程序也未錄影蒐證，引發外界不同看法。蔡清祥說，金門地檢署在第一時間就有分案進行了解，對於外界的一些揣測，金門地檢署昨天也做了詳細的澄清說明，至於事實真相如何，金門地檢署會用最快的速度來查明。

媒體詢問沒有影像是否不影響責任歸屬，蔡清祥說，有關責任的歸屬，金門地檢署有責任去查明是否有刑事責任。（編輯：楊凱翔）1130223

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