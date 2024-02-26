兩岸皆曾發慰問金 天災意外與執行公權力不同

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（中央社台北26日電）中國大陸快艇拒檢翻覆案受關注，海巡署稱將提供慰問金。資訊顯示，2014年上海外灘跨年踩踏、2018年花蓮地震，兩岸皆發給對方罹難者慰問金，但快艇案是政府執行公權力，與天災意外基準不同。

整理近15年兩岸事故，發生在台灣的包括2010年梅姬颱風豪雨蘇花公路坍方，統計有11人喪生、26人失聯，失聯者包括大陸團20人；2011年4月阿里山小火車翻覆案，5名陸客死亡。

此外，2016年7月大陸遼寧24人旅遊團來台發生遊覽車火燒車事故；2018年2月，花蓮強震致9名陸籍觀光客死亡；2021年10月高雄城中城社區大火有3名陸配不幸罹難。

依據相關資訊，其中花蓮地震每名罹難的自由行陸客「慰問金」新台幣500萬元；城中城火災每名罹難者慰問金（含善款）400萬元，另犯罪被害人補償金，死者家屬最高210萬元（依「犯罪被害人保護法」，向地檢署申請遺屬補償金）。

遼寧旅行團遊覽車火燒車事故，每名罹難者保險理賠約664萬元；大陸旅行團遊覽車蘇花公路土石流墜海案，每名罹難者保險理賠約400萬元。

另一方面，發生在中國大陸的事故中，2014年5月台灣旅行團在福建漳州發生遊覽車墜江意外，7人死亡、17人輕重傷；2014年12月31日上海外灘踩踏事件，台灣遊客1死2傷；2017年10月台灣旅行團在三峽景區遇土石流，3人罹難。

在上海外灘踩踏事件中，陸方發給每名罹難者的幫扶金、慰問金共人民幣70萬元（給合新台幣308萬元）；另三峽景區土石流案，陸方對罹難者賠償人民幣130萬元（約新台幣570萬元）；漳洲墜江事件，每名罹難者保險理賠約新台幣400萬元。

至於今年2月發生的中國快艇翻覆事件，死者家屬要求道歉賠償，海巡署督察組長謝慶欽22日表示，已將跡證交由檢方調查，海巡也會提供慰問金，但詳細金額仍待真相調查出爐決定。

由於上述案例是天災或意外事件，與這次是台灣官方行使公權力基準不同。（編輯：唐佩君/周慧盈） 1130226